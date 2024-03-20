新冠病毒攻擊胰臟 他罹新生糖尿病

醫師表示，因新冠病毒導致的「新生糖尿病」，服用藥物一段時間後，很快就能控制血糖；示意圖。（圖／123RF）

一位41歲男性工程師，一年半前感染新冠肺炎 後兩個月體重劇降10公斤，出現糖尿病多吃、多喝、多尿現象，飯前血糖值飆到425mg/dL。醫師表示，這是所謂的「新生糖尿病」，極大可能是新冠肺炎病毒攻擊了胰臟細胞，削弱細胞生產胰島素能力，導致罹患新生糖尿病，若未及時治療，可能會轉變為糖尿病酮酸中毒，造成生命的危險。

台灣台中澄清醫院中港院區家醫科蔡崇煌醫師說，這名工程師沒有糖尿病史，一年半前感染新冠肺炎，出現皮膚癢看診，之後發現兩個月體重減少10公斤，也陸續出現糖尿病三多的初期症狀而求診。蔡崇煌表示，經抽血檢查發現患者飯前血糖值為425 mg/dL（正常為70～99 mg/dL）、糖化血色素值13.8％（正常為4.2％～5.7％），甲狀腺功能正常，診斷罹患糖尿病。

在立即接受胰島素和口服二甲雙胍併排糖藥治療的一及兩周後，其血糖值皆控制在130以下，胰島素在不到一個月即停打。最後只剩下口服藥，三個月後追蹤糖化血色素值為6.1%，之後的追蹤也控制在6.0%左右(控制目標值為小於7%)。

蔡崇煌強調，由於該患者沒有家族性糖尿病史，本身體重正常，三年前的健康檢查血糖正常，高度懷疑他的糖尿病與感染新冠肺炎有關，因為新冠病毒不但能感染心臟、肺臟、肝臟、腦部，也能透過胰臟血管收縮素轉化酶（ACE2）受體，削弱胰臟細胞生產胰島素的能力，而罹患糖尿病。

蔡崇煌指出，不論什麼類型的糖尿病，都需及時治療，從這名罹病工程師治療過程發現，因新冠病毒導致的「新生糖尿病」，在服用藥物一段時間後，血糖很快就得到控制，提醒曾經感染過新冠肺炎的民眾，如果短期間突然體重減輕、出現多吃、多喝、多尿的症狀時，應及時求醫做進一步檢查和追蹤，降低對胰臟的急性傷害。