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飲食5招 降妊娠糖尿病風險

健康醫療網
孕婦妊娠糖尿病對母嬰風險高，飲食要注意控糖；示意圖。（圖／123RF）
孕婦妊娠糖尿病對母嬰風險高，飲食要注意控糖；示意圖。（圖／123RF）

懷孕期間，孕婦過高的血糖會通過胎盤而影響到胎兒，可能會造成胎兒過大、肩難產、新生兒低血糖、黃疸等風險；對孕婦而言，則增加剖腹產率，提高產後發生典型糖尿病之風險。

台灣衛福部國民健康署吳昭軍署長提醒，妊娠糖尿病的孕婦，其母嬰併發症風險相對較高，為降低妊娠風險，提供準爸媽控糖5招的飲食新選擇，提升準爸媽之孕期健康飲食知能，另提醒孕婦體重依懷孕前體重適當調整，以增加10～14公斤為宜。

1、拒隱形碳水化合物

孕期NG食物停看聽，注意食物中隱形的加工碳水化合物會影響血糖變化，且較沒有飽足感，宜減量攝取，如：甜不辣、丸子、肉羹、炸雞(外裹的粉)等，並避免或減少油炸、糖醋、燴（勾芡）等烹調方式的食物。

2、避加工或醃製食物

均衡攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物(如：蔬菜、糙米、燕麥等)，避免加工或醃製食物；烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，養成孕期定時定量的飲食習慣。

3、全榖雜糧富含纖維

此外，孕期需攝取適量碳水化合物，以供胎兒發育所需。建議選擇富含纖維的全榖雜糧類，如：糙米、地瓜、南瓜等，可避免血糖急速上升，減少攝取含精緻澱粉的碳水化合物，如：麵包、麵條。

4、高纖飲食穩定血糖

足夠的纖維素能幫助準媽咪維持腸道健康、促進蠕動、預防便秘及幫助血糖穩定，又可以提供飽足感，建議每餐至少攝取一個拳頭大的蔬菜份量，且含兩種以上的蔬菜，以深綠色蔬菜尤佳，如：銀魚莧菜、蒜炒菠菜、清炒芥藍等，另外水果份量要控制，一餐約一個拳頭大。

5、少量多餐增加鈣質

一次大量進食易造成孕媽咪血糖快速上升，建議以三正餐搭配一至三次小點心，少量多餐、定食定量的方式進食。點心建議以奶製品為主可增加鈣質的攝取量，如：鮮奶240ml、無糖優格250ml，或綜合堅果一茶匙(5公克)、茶葉蛋一顆等，較不影響血糖起伏。

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