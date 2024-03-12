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臉色蠟黃、眼白黃澄 恐是胰頭腫瘤警訊

NOW健康 連慧婷／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

被喻為「愛情天后」的台灣兩性暢銷作家小彤，日前因臉色蠟黃、眼白黃澄，緊急就醫，經多日檢查與治療，證實醫師在其體內發現2.3公分的胰頭腫瘤，結果竟為惡性。小彤不改樂觀本性，受訪時表示，「命運從來都是給我一手爛牌，但是最後我總能打出同花順，姐是命運的賭后。」

作家小彤面容蠟黃以為是黃疸 檢查後竟確診惡性腫瘤

兩性作家小彤於3月1日於臉書貼文，「小黃疸，持續各種檢查……員工們要我趁機好好休息，只好當渡假了。我在「台大大飯店」渡假中！PS.黃疸蠟黃面容無法見客，自動馬賽克，免得嚇人。」

小彤老師的負責窗口透露，老師正在治療跟休養，請大家不要去打擾，也謝謝大家的關心。上個月月底，診所員工與醫師發現她臉色、眼色都不對勁，逼著去急診，就醫後，經超音波與電腦斷層研判，可能膽管有膽沙阻塞壓迫，以致肝臟無法正常排毒，即刻安排住院檢查，以確認黃疸病灶。

之後，小彤老師住院5天，由於有重症肌無力，為避免麻醉時有休克風險，麻醉醫師評估難度也變得更高，如今確診為惡性腫瘤，粉絲深感不捨，希望她早日度過難關順利康復。

長胰臟頭腫瘤易出現明顯症狀 發生在胰臟這處最難發現

台灣衛福部國健署日前公布2022年國人10大癌症死亡人數排名，胰臟癌位居癌症死亡排行第7名。在2021年癌症登記報告中，胰臟癌則第1次擠至第10名，當年度共3190人罹患胰臟癌，而2020年則為第12名。

台大醫院肝膽胃腸科教授廖偉智日前在該院記者會上表示，胰臟癌初期無症狀，影像學檢查難看出異狀，但擴散速度極快，以致5年存活率僅10%，在全癌別中最低，因此被喻為「癌王」。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，胰臟體積細長，可分為胰頭、胰頸、胰體、胰尾，若腫瘤長在胰臟頭部，容易阻塞總膽管，導致膽汁無法暢流到十二指腸，此時，便可能出現明顯的黃疸、食慾不振等症狀，容易被發現異狀，而提早就醫診治。最糟狀況為胰臟癌發生在「胰尾」，臨床診斷難度極高，且幾乎不會造成症狀，等到腫瘤長大，影響到周邊組織器官，或是腹腔轉移，才會出現體重莫名減輕、食慾不振、腹部不適等情況，但確診時幾乎都為晚期。

【本文授權轉載自NOW健康

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