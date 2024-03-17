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頻尿、漏尿 急迫性尿失禁或與壓力有關

潘奕言
泌尿科醫師李威明表示，急迫性尿失禁主因膀胱神經功能失調導致頻尿、漏尿困擾。（圖／高醫岡山醫院籌設營運處提供）
泌尿科醫師李威明表示，急迫性尿失禁主因膀胱神經功能失調導致頻尿、漏尿困擾。（圖／高醫岡山醫院籌設營運處提供）

30多歲的李小姐是名OL，有個難以啟齒的困擾「頻尿」、「漏尿」，白天要跑廁所六、七趟，夜間也要起床上廁所兩、三次，嚴重影響工作及睡眠品質。泌尿科醫師表示，這症狀可能是「急迫性尿失禁」，首重生活方式調整，配合藥物或其他治療。

李小姐工作忙碌，每天都有大小會議和工作任務，但她常工作到一半時有尿急感，趕到廁所前就忍不住漏尿，非常尷尬。夜間也常因尿意醒來，嚴重影響睡眠，不得不到泌尿科求醫，「我年紀還輕，為何就有頻尿、漏尿症狀？」

高醫岡山醫院籌設營運處泌尿科主治醫師李威明說，李小姐症狀可能是「急迫性尿失禁」，屬於膀胱過動症的一種，主要是與情緒壓力、膀胱神經功能失調有關，近來愈來愈多20到40歲年輕女大生或OL患有此症。

李威明說，急迫性尿失禁治療首重生活方式調整，包括減少咖啡、茶等利尿性食物、控制液體攝取量、定時排尿等。患者也應維持理想體重、多運動、多攝取高纖食物，減少便秘減輕膀胱壓力、多進行盆底肌肉訓練（凱格爾運動），提高尿道控制能力。

藥物治療可使用抗膽鹼藥物、β3-腎上腺接受體促進劑等來改善，其他治療方式包括，經皮脛骨神經電刺激治療（PTNS）、注射肉毒桿菌素等，由醫師就診斷結果施行。

李小姐透過藥物治療，日常生活作息和飲食調整，頻尿、漏尿症狀已大幅降低，工作效率及睡眠品質，都有顯著改善。

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