吸菸女性死於肺阻塞 風險高22倍

吸菸會導致全身所有部位的癌症，包括乳癌、結腸和直腸癌等；示意圖。（本報資料照片）

醫師表示，吸菸女性死於慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）比不吸菸的女性高出近22倍，呼籲女性應早日戒菸，遠離死亡風險。

世界衛生組織（WHO ）統計，全球15歲以上女性人口吸菸率，由2000年16.2%降至2020年7.8%，吸菸率降幅較男性高。

不過，女性吸菸引發的健康問題仍受到關注。以台灣為例，台北市聯醫中興院區副院長、家醫科醫師吳岱穎分享，一名77歲女性來到戒菸門診，主訴家人無法忍受她身上的菸味，拒絕讓她抱孫女、見面聚會，工作與同事接觸時，會飄出濃濃菸味，遭到同事屢勸戒菸。直到去年3月開始服用戒菸藥物，3個月後戒菸成功，但6個月追蹤時失敗了，為了自己的健康和形象著想，她主動聯絡戒菸衛教師，希望再挑戰一次戒菸。

吳岱穎表示，吸菸會導致全身所有部位的癌症 ，包括乳癌、結腸和直腸癌、肺癌、口咽癌、食道癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、子宮頸癌、膀胱癌、腎臟和輸尿管癌、急性骨髓性白血病等；癌症及其他疾病的死亡率也會因為吸菸而增加。吸菸會造成皮膚老化、牙齒變黃外，還可能影響睡眠品質。

「吸菸女性死於慢性阻塞性肺病是不吸菸者22倍。」吳岱穎說，生活中常見的二手菸、三手菸暴露及吸菸行為，都是慢性阻塞性肺病的危險因子，且罹患冠心病的風險加倍。

台灣國健署菸害防治組長羅素英表示，「社會支持」為戒菸過程中最重要的動力，影響女性是否能夠成功戒菸，伴侶、孩子、親密家人及朋友將是關鍵。