女星卵巢長瘜肉、子宮頸癌指數飆高？ 醫闢謠破解盲點

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台灣41歲「偶像劇主題曲女王」丁噹日前出席記者會，透露因做全身健康檢查發現子宮頸癌指數飆到最高等級，趕緊動手術切除卵巢瘜肉。台灣三軍總醫院婦產部部主任張芳維表示，一般瘜肉多長在子宮頸與子宮腔，在門診即可切除，不需動手術，瘜肉也不會造成子宮頸癌，因此推估較有可能是搞混了，臨床上較可能的現象為「卵巢或子宮頸長腫瘤 ，卵巢癌指數飆到最高」，呼籲民眾若有疑慮可諮詢醫師。

丁噹2014年、2019年曾2度從舞台機關摔下，雖無大礙，但至今尾椎骨未痊癒，長時間坐著、站立都會痠痛，需透過中醫針灸治療，以及泡澡舒緩不適。未料她去年做健康檢查時，竟然發現罹患婦科疾病，自己與經紀人都嚇到。

她去年做全身健康檢查時，發現卵巢長了息肉，幸好發現時間尚早，狀況沒特別嚴重，經手術切除後已無大礙。經紀人則表示，丁噹健康檢查的數值屬於最高等級，與子宮頸癌僅僅一步之遙，因此趕緊動手術接受治療。

卵巢與子宮、瘜肉跟腫瘤 傻傻分不清楚

一聽到「癌症 」易讓患者驚慌失措、緊張搞混。張芳維表示，瘜肉主要是慢性發炎造成，宛如瘜肉的皮膚上面的贅肉，一般長在子宮頸跟子宮腔，也不會造成子宮頸癌指數上升，大部分在門診切掉即可，不須動手術。

子宮頸瘜肉：最容易發現的徵兆是性行為後出血，由於瘜肉比較脆弱，跟一般的皮膚表層不同，性行為時候容易摩擦導致出血。 子宮腔瘜肉：容易導致異常出血，或是月經來潮量比較大。不過內診不易觀察清楚，需進一步照子宮超音波才能確定。

張芳維說明，子宮頸瘜肉不會導致子宮頸癌指數上升，除非有子宮頸癌病變。若是有子宮頸癌病變，可於子宮頸膜片檢查時發現；卵巢癌指數則是檢測 CA－125，兩者機制不同。因此，他推測丁噹的情況比較可能是「卵巢或子宮頸長腫瘤、卵巢癌指數指數上升，然後開刀把腫瘤切掉」比較符合常態。

卵巢腫瘤如何判定良性或惡性？

第一步：檢測卵巢腫瘤CA－125指數 第二步：做超音波判定，若腫瘤指數超過100，高度懷疑是惡性腫瘤，接著做核磁共振（MRI）或電腦斷層（CT）掃描，鑑別是良性或惡性。 第三步：若是良性，進一步判斷腫瘤，若是一般良性腫瘤，以手術切除，半年至一年回診，照超音波檢測腫瘤指數；若是子宮內膜異位瘤，手術後續還需搭配藥物治療，以預防復發。若是惡性，須接受卵巢癌治療，化療是主要治療方式之一。

卵巢腫瘤是一個沉默的殺手，根據台灣癌症基金會資料指出，卵巢癌細胞依分類或分化程度、手術分期，以及基因檢測結果決定療程。且為了降低疾病復發或延長第一次治療後的疾病緩解時間，在手術後以及化學治療後，依照風險及個別狀況，決定是否使用標靶藥物做「維持性治療」，以達到降低復發機率，延長無疾病存活期。

珍愛婦女健康 定期接受檢查

第一招：觀察自己是否有月經週期異常出血、陰道異常出血。 第二招：每年的婦女健康檢查相當重要。建議女性每年接受「6分鐘護一生」抹片檢查，除了檢測是否有子宮頸癌前病變，若有異狀的話，還可以進一步做超音波檢查，檢測卵巢健康狀況。

醫師最後呼籲，民眾若對於媒體報導或是疾病不甚了解的部分，可諮詢專業婦產科醫師，正規的衛教說明較不會讓民眾擔心或對健檢報告有疑慮，還有最重要的就是「6分鐘護一生」，珍愛婦女健康。

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