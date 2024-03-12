我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

女星卵巢長瘜肉、子宮頸癌指數飆高？ 醫闢謠破解盲點

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

台灣41歲「偶像劇主題曲女王」丁噹日前出席記者會，透露因做全身健康檢查發現子宮頸癌指數飆到最高等級，趕緊動手術切除卵巢瘜肉。台灣三軍總醫院婦產部部主任張芳維表示，一般瘜肉多長在子宮頸與子宮腔，在門診即可切除，不需動手術，瘜肉也不會造成子宮頸癌，因此推估較有可能是搞混了，臨床上較可能的現象為「卵巢或子宮頸長腫瘤，卵巢癌指數飆到最高」，呼籲民眾若有疑慮可諮詢醫師。

丁噹2014年、2019年曾2度從舞台機關摔下，雖無大礙，但至今尾椎骨未痊癒，長時間坐著、站立都會痠痛，需透過中醫針灸治療，以及泡澡舒緩不適。未料她去年做健康檢查時，竟然發現罹患婦科疾病，自己與經紀人都嚇到。

她去年做全身健康檢查時，發現卵巢長了息肉，幸好發現時間尚早，狀況沒特別嚴重，經手術切除後已無大礙。經紀人則表示，丁噹健康檢查的數值屬於最高等級，與子宮頸癌僅僅一步之遙，因此趕緊動手術接受治療。

卵巢與子宮、瘜肉跟腫瘤 傻傻分不清楚

一聽到「癌症」易讓患者驚慌失措、緊張搞混。張芳維表示，瘜肉主要是慢性發炎造成，宛如瘜肉的皮膚上面的贅肉，一般長在子宮頸跟子宮腔，也不會造成子宮頸癌指數上升，大部分在門診切掉即可，不須動手術。

子宮頸瘜肉：最容易發現的徵兆是性行為後出血，由於瘜肉比較脆弱，跟一般的皮膚表層不同，性行為時候容易摩擦導致出血。

子宮腔瘜肉：容易導致異常出血，或是月經來潮量比較大。不過內診不易觀察清楚，需進一步照子宮超音波才能確定。

張芳維說明，子宮頸瘜肉不會導致子宮頸癌指數上升，除非有子宮頸癌病變。若是有子宮頸癌病變，可於子宮頸膜片檢查時發現；卵巢癌指數則是檢測CA－125，兩者機制不同。因此，他推測丁噹的情況比較可能是「卵巢或子宮頸長腫瘤、卵巢癌指數指數上升，然後開刀把腫瘤切掉」比較符合常態。

卵巢腫瘤如何判定良性或惡性？

第一步：檢測卵巢腫瘤CA－125指數

第二步：做超音波判定，若腫瘤指數超過100，高度懷疑是惡性腫瘤，接著做核磁共振（MRI）或電腦斷層（CT）掃描，鑑別是良性或惡性。

第三步：若是良性，進一步判斷腫瘤，若是一般良性腫瘤，以手術切除，半年至一年回診，照超音波檢測腫瘤指數；若是子宮內膜異位瘤，手術後續還需搭配藥物治療，以預防復發。若是惡性，須接受卵巢癌治療，化療是主要治療方式之一。

卵巢腫瘤是一個沉默的殺手，根據台灣癌症基金會資料指出，卵巢癌細胞依分類或分化程度、手術分期，以及基因檢測結果決定療程。且為了降低疾病復發或延長第一次治療後的疾病緩解時間，在手術後以及化學治療後，依照風險及個別狀況，決定是否使用標靶藥物做「維持性治療」，以達到降低復發機率，延長無疾病存活期。

珍愛婦女健康 定期接受檢查

第一招：觀察自己是否有月經週期異常出血、陰道異常出血。

第二招：每年的婦女健康檢查相當重要。建議女性每年接受「6分鐘護一生」抹片檢查，除了檢測是否有子宮頸癌前病變，若有異狀的話，還可以進一步做超音波檢查，檢測卵巢健康狀況。

醫師最後呼籲，民眾若對於媒體報導或是疾病不甚了解的部分，可諮詢專業婦產科醫師，正規的衛教說明較不會讓民眾擔心或對健檢報告有疑慮，還有最重要的就是「6分鐘護一生」，珍愛婦女健康。

【本文授權轉載自健康醫療網

腫瘤 檢測 癌症

上一則

婦人突左側無力、說話模糊 送醫4小時打通血管救回一命

下一則

41歲男子劇烈頭痛休息妻叫不醒 顱動脈瘤破裂送醫救回命

延伸閱讀

丁噹穿高衩開唱 當5000人面脫掉

丁噹穿高衩開唱 當5000人面脫掉
天然草本 紅人歸 恢復卵巢功能 女性青春長駐紅顏不老的奧秘

天然草本 紅人歸 恢復卵巢功能 女性青春長駐紅顏不老的奧秘
30年老菸槍肺癌晚期「奇蹟治癒」 醫師曝這關鍵原因

30年老菸槍肺癌晚期「奇蹟治癒」 醫師曝這關鍵原因
手痛背痛又咳嗽 妙齡女胸腔藏巨大畸胎瘤

手痛背痛又咳嗽 妙齡女胸腔藏巨大畸胎瘤

熱門新聞

使用不鏽鋼餐具應具有耐碰撞、耐酸鹼、耐熱等特性，避免把重金屬吃下肚；示意圖。（圖／123RF）

不鏽鋼餐具 或致錳中毒？

2024-03-06 01:00
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

2024-03-08 00:00
開業中醫師吳明珠說，春天應多外出爬山、賞花，眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣，保持心情愉悅。（本報資料照片）

5日是24節氣「驚蟄」 兩器官不養生 中醫師：影響一整年

2024-03-05 04:10
一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解。（示意圖／聯合報系資料照片）

為何每天用牙線還蛀牙？ 過來人曝關鍵：刷再乾淨都一樣

2024-03-09 01:55
巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

巧克力也可以吃得健康 但要懂得如何挑選

2024-03-08 01:00
漫畫大師鳥山明驟逝，享年68歲。（取材自七龍珠官方X帳號@DB_official_jp）

鳥山明急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意一事

2024-03-08 05:21

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利