《七龍珠》作者鳥山明68歲辭世 致命顱內出血分4種

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以《七龍珠》聞名遐邇的日本 知名漫畫家鳥山明，今年3月1日因為急性顱內出血辭世，享壽68歲。《One Piece航海王》作者尾田榮一郎、《火影忍者》作者岸本齊史、《勇者鬥惡龍》遊戲設計師堀井雄二紛紛哀悼致意。根據台灣衛生福利 部台中醫院資料指出，顱內出血依解剖位置，可分為四類：硬腦膜上腔出血、硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦出血。嚴重的顱內出血常合併有腦水腫及腦壓過高的情形，並因而導致生命危險。

《七龍珠》系列官網公告，表示鳥山明因急性硬腦膜下血腫的關係，於3月1日病逝，享壽68歲。鳥山明1955年出生，代表作《七龍珠》在全球銷量超過4億本，僅次於《One Piece航海王》、《名偵探柯南》。他靠著畫漫畫，28歲就創下繳交6億日幣個人所得稅的紀錄。

顱內出血有四種 每一種都很危險

台中醫院神經外科指出，顱內出血的常見症狀包括頭痛、頭暈、嘔吐、記憶喪失、偏癱、昏迷。

依解剖位置可分為四類： 1.硬腦膜上腔出血 2.硬腦膜下腔出血 3.蜘蛛網膜下腔出血 4.腦出血

嚴重的顱內出血常合併有腦水腫及腦壓過高的情形，並因而導致生命危險。但顱內出血若未合併有腦水腫及高腦壓的狀況，則大多數病患可順利復原。

受傷原因以交通事故最常見，其次是跌落。患者的年齡層則是青壯年者居多。嚴重頭部外傷存活下來的病患，幾乎都有不同程度的身心障礙。以發生率、死亡率、殘障率、社會成本支出及醫療資源使用的觀點來看，頭部外傷造成之顱內出血無疑是一個重要的醫療問題及社會問題。

顱內出血依嚴重度分類： 輕度：昏迷指數13－15分 中度：昏迷指數8－12分 重度：昏迷指數3－7分

依傷害機轉分類： 局部性腦損傷 瀰散性腦損傷

依顱內出血部位分類： 顱骨骨折 硬腦膜外血腫 硬腦膜內血腫 蜘蛛網膜內出血 腦內血腫

顱內出血治療分成藥物治療及手術治療。輕微的顱內出血通常只需一些緩解症狀的藥物及少量的降腦壓藥物，而顱內的血塊在數天至數週之內會自行吸收。嚴重的顱內出血通常需要合併手術治療及藥物治療。

嚴重的顱內出血常合併腦水腫，其對於腦部所造成的傷害來自兩方面，一是血塊對腦組織的直接壓迫，使腦壓過高，造成腦細胞功能受損；一是腦水腫本身使得腦壓過高，也造成腦細胞功能受損。因此，對於嚴重顱內出血的手術治療，除了清除血塊之外，也常因為腦部腫脹的關係，必須將部份顱骨移除，使得腫脹的腦子有空間來舒解壓力。

輕微顱內出血的患者大多可順利復原，嚴重顱內出血患者，即使經過手術治療，仍有許多患者復原不理想。一般說來，昏迷指數介於9至15分的患者，復原情形較理想，而昏迷指數介於3至8分的患者，即使能存活，也會產生嚴重的功能障礙，如植物人狀態、肢體癱瘓、心智功能受損等等。

外傷性顱內出血的病患，其復原良好與否，與其腦部受損程度有很大的關係。

而在各種不同類型的外傷性顱內出血中，最嚴重者應屬急性硬腦膜下腔出血，而嚴重外傷性顱內出血的患者中，其出血類型最常見的也是急性硬腦膜下腔出血。急性硬腦膜下腔出血的死亡率達50-90%，若患者同時因其他疾病而服用抗凝血劑，則死亡率高達90-100%。

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