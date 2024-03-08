孩子大了擁抱自己真實認同 長庚以「這」手術重建陰道

林口長庚於2018年結合精神科、新陳代謝科、整形外科、大腸直腸科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、心理師、社工師和個案管理師等組成「性別置換醫療團隊」。8日發表3D內視鏡取長併隱痕女性外陰成型術成果。接受手術的琳子也出席。（長庚醫院提供）

「我以前期待，只要有一天大家可以把我當女生看待，就算死去也沒關係」，40歲的「琳子」一直以自己是女生，卻活在男性的身體裡，在孩子長大後，去年決定透過林口長庚的「性別置換醫療團隊」完成3D內視鏡取長併隱痕女性外陰成型術，以前總是沒辦法面對生殖器官的她，總算可以接納鏡子中完整的自己。

台灣跨性別 約占總人數5‰，約10萬多人。林口長庚於2018年結合精神科、新陳代謝科、整形外科、大腸直腸科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、皮膚科、心理師、社工師和個案管理師等組成「性別置換醫療團隊」。經過籌備、赴美、泰、比利 時等考察，2021年開始為患者執行置換手術，目前完成近50例，病人術後幾乎看不出傷口疤痕。

林口長庚醫院整形外傷科主治醫師胡瀞暄指出，雖然跨性別手術行之有年，社會風氣也漸漸開放，但是台灣法規嚴謹，做跨性別手術前必須有2位精神科醫師諮詢鑑定及接受荷爾蒙治療至少半年，才可以受變性手術。目前以男變女的跨性別手術，囊括臉部女性化、喉結縮小、聲帶整形、隆乳及外陰部及陰道重建。

以外陰部重建為例，胡瀞暄說，原來的龜頭會保留當陰蒂，兩邊的小陰唇則可視組織條件，利用多餘的龜頭或是包皮重建，大陰唇則利用陰囊塑形。較長的尿道也會縮短成女性長度，剩下的男性特徵，包括陰莖及睪丸則會全部移除。

胡瀞暄表示，至於陰道重建，則是在前列腺及直腸間做出空間，陰道內襯可依患者需求及自身條件，選擇用陰莖皮、陰囊皮、腹部的皮、腸道或腹膜重建。

除了傳統陰莖皮翻轉重建陰道外，團隊發展出利用3D內視鏡移植乙狀結腸或腹膜重建陰道，並搭配達文西機器手臂移植腹膜，對於不需要陰道或身體狀況無法接受陰道重建的病患，提供無深度陰道重建的選項。

胡瀞暄說，3D內視鏡可以移植大約12公分的乙狀結腸來重建陰道，大幅減少摘取腸道的手術時間、出血量以及併發症 ，病患在術後當日即可喝水進食。另外若再搭配合併隱痕女性外陰成型術，可以改善原本大陰唇正中央的兩道疤痕，把疤痕藏到大腿縫等原生女性的凹痕處，外觀幾乎難以辨識。

胡瀞暄表示，傳統手術約需住院一周且須臥床數日，新式手術約6至8小時，隔日即可下床，最快住院4日就可出院，快速回到工作崗位，兩者結合降低病患因手術造成的不適與煎熬，費用約40至60萬元。