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氣溫急降隨即回暖 醫揭另1隱藏版疾病也來了

記者沈能元／台北即時報導
雙和醫院副院長陳龍表示，天冷喝水不夠，血液較為黏稠，容易引發中風。（圖／123RF）
雙和醫院副院長陳龍表示，天冷喝水不夠，血液較為黏稠，容易引發中風。（圖／123RF）

台灣最近氣溫急降，隨即又開始回暖，民眾除關注心肌梗塞的同時，最近腦中風患者也有增加的趨勢。雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，這一波冷氣團來襲，玉山下雪了，在這3月雪的氣候下，氣溫急降，隨後又漸漸回暖，忽冷忽熱、溫差變化極大的時候，對於心腦血管都是極大的傷害及壓力，近期確實收治許多中風患者，其中許多更是二次中風的個案。

「最近氣溫溫差變化大，中風患者一定是增加的」。陳龍說，但腦中風症狀常是慢慢顯現，而常被民眾忽略，前天收治一名年近70多歲男性，到院時左側偏癱，雙眼眼球只能看右方且無法轉動，緊急到醫院就醫，確診為阻塞性腦中風。

陳龍說，該名男性於去年時，就曾中風一次，當時症狀並不嚴重，屬於小中風，但當時檢查發現，其腦血管僅有硬化的情形，並未出現阻塞，因患者有吸菸習慣，並請病人戒菸；沒想到這一次又發生中風，檢查腦血管阻塞率已達7成，詢問發現，患者一年多來的不願戒菸，造成二次中風。

患者到院時，已出現左側偏癱，雙眼眼球只能看右方，且無法轉動，但在就醫前一天，其實已有左半身無力的症狀。陳龍說，因患者曾有中風病史，正在服藥控制，當出現中風症狀時，患者自認已有在服用藥物控制，應該沒有大礙，但一覺睡醒後，症狀更為嚴重才就醫，經診斷為大腦動脈的阻塞性中風。

陳龍說，患者到院時，已超過施打血栓溶解劑的黃金治療時間8小時，雖然健保去年10月開放24小時內有條件都可施打血栓溶解劑，但研判患者為二次中風，術後獲得控制，而後續會置放血管支架，避免再次阻塞。

「曾經中風患者再次中風的機會，將比一般人高出9倍。」陳龍指出，近期氣溫急降，隨後又漸漸回暖，在這忽冷、忽熱，溫差變化極大的時候，糖尿病、高血壓、高血脂往往不易控制，如果又再有吸菸、肥胖，且天冷喝水不夠，血液較為黏稠，將容易引發中風，特別是已曾經有中風病史者，必須多加注意。

陳龍提醒，天氣氣溫溫差大，應隨時注意身體保暖，三高病人應按時服藥，並早晚測量血壓，注意血壓變化，且每天喝水2000cc，平時也可用「微笑、舉手、說你好」口訣，自我檢測有無中風，如果出現微笑嘴巴歪斜、手舉不起來、說話口齒不清，應懷疑為中風徵兆，即便已在服用藥物、曾有中風病史的患者，都應盡速就醫，不可猶豫而延誤就醫。

中風 檢測 三高

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