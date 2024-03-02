我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

強大冷風暴襲加州估持續到周日 氣象學家：暴風雪規模之大數年未見

感染幽門桿菌致癌風險增6倍 篩檢、根除助遠離胃癌

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

幽門螺旋桿菌是少數可存活於胃部的細菌，幽門桿菌已經被證實會造成慢性胃炎，長期發炎將導致胃腺體破壞及胃黏膜萎縮、及胃內菌相變化，進而產生胃黏膜腸化生，最終導致胃癌。

感染幽門桿菌 胃癌發生風險增6倍

台灣台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維解釋，研究統計幽門桿菌感染者，胃癌發生風險增加6倍。世界衛生組織已在1994年將幽門桿菌列為第一級的致癌物，因此若能透過幽門桿菌的篩檢以及根除治療，預期可以大幅降低胃癌的發生率。台灣、日本、中國及韓國是胃癌盛行率高的國家，皆已積極評估幽門桿菌篩檢以及除菌治療來預防胃癌。

幽門桿菌經口傳染 胃癌高風險族群優先篩檢

幽門桿菌確切的傳播途徑雖尚未定論，但已知幽門桿菌最重要傳染途徑是經口傳染。根據流行病學的研究，家庭內的人與人相互傳染是重要來源。2018年政府開始在偏遠地區進行胃癌防治試辦計畫，提出以家戶為單位的篩檢法，以提升除菌效果，也避免交互感染。除此之外，胃癌高風險族群也是幽門桿菌優先篩檢的對象，包括：一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾、居住於胃癌高發生率地區民眾。

侵入與非侵入性檢查 「四合一治療」約兩周

黃國維表示，幽門桿菌的篩檢方法有分非侵入性及侵入性檢查，非侵入性檢查如血清學檢驗、糞便抗原檢驗、碳13尿素吹氣法；侵入性檢查則是使用胃鏡採檢檢查（快速尿素酶測試、組織染色檢查、細菌培養）。

黃國維說明，一旦篩檢出幽門桿菌，建議接受除菌治療。目前第一線治療建議使用四合一治療，療程約10-14天。若第一線治療未成功，可採取第二線治療，至於病人該用哪種篩檢法及療法，則建議由醫師進行評估。

【本文授權轉載自健康醫療網

檢測 致癌 日本

上一則

擠不出時間運動？ 「周末戰士」做對了也能剷除小腹

下一則

美甲不成竟變綠指甲 3類族群應慎防細菌入侵

延伸閱讀

幽門螺旋桿菌恐為胃癌頭號元凶 6類人及早篩檢保健康

幽門螺旋桿菌恐為胃癌頭號元凶 6類人及早篩檢保健康
他罹患肝炎從不鬆懈 定期做1事成功抗癌

他罹患肝炎從不鬆懈 定期做1事成功抗癌
腹痛、惡心就醫 竟是橫膈膜疝氣＋胃癌

腹痛、惡心就醫 竟是橫膈膜疝氣＋胃癌
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

熱門新聞

衛生官員建議，即使在秋季已經接種補強針，年長者仍應該再接種另一劑新冠肺炎疫苗。(路透)

即使已接種補強針 CDC：65歲以上仍應再打這種新冠疫苗

2024-03-01 17:49
有網友在臉書分享，在半套店接受打手槍、抓龍筋（即攝護腺按摩）服務時，被「有經驗的姐姐」摸到睪丸硬塊，進一步至醫院檢查，竟發現罹患睪丸癌；示意圖。（記者林琮恩／攝影）

恩客被「姐姐」揪出睪丸癌 醫：抓龍筋是早期發現關鍵

2024-02-24 04:14
調查顯示，每3人就有1人罹患帶狀疱疹。（本報資料照片）

比生產還痛 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

2024-02-28 04:38
賈玲公開健康餐便當。（取材自微博）

賈玲1年內激瘦50公斤食譜曝光 醫生、營養師看了都搖頭

2024-02-27 02:20
維生素E可幫助生育、抗老化、提升免疫力、有益心血管健康。(圖／123RF)

維生素E 食補更有效 堅果、酪梨等4食物最多

2024-02-26 01:00
藝人黃馨儀分享小孩黴菌感染。圖／和展影視提供

女星疏忽沒將襪子分開洗 兒子染黴菌痛到憋尿1整天

2024-02-27 12:48

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了