感染幽門桿菌致癌風險增6倍 篩檢、根除助遠離胃癌

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幽門螺旋桿菌是少數可存活於胃部的細菌，幽門桿菌已經被證實會造成慢性胃炎，長期發炎將導致胃腺體破壞及胃黏膜萎縮、及胃內菌相變化，進而產生胃黏膜腸化生，最終導致胃癌。

感染幽門桿菌 胃癌發生風險增6倍

台灣台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維解釋，研究統計幽門桿菌感染者，胃癌發生風險增加6倍。世界衛生組織已在1994年將幽門桿菌列為第一級的致癌 物，因此若能透過幽門桿菌的篩檢以及根除治療，預期可以大幅降低胃癌的發生率。台灣、日本 、中國及韓國是胃癌盛行率高的國家，皆已積極評估幽門桿菌篩檢以及除菌治療來預防胃癌。

幽門桿菌經口傳染 胃癌高風險族群優先篩檢

幽門桿菌確切的傳播途徑雖尚未定論，但已知幽門桿菌最重要傳染途徑是經口傳染。根據流行病學的研究，家庭內的人與人相互傳染是重要來源。2018年政府開始在偏遠地區進行胃癌防治試辦計畫，提出以家戶為單位的篩檢法，以提升除菌效果，也避免交互感染。除此之外，胃癌高風險族群也是幽門桿菌優先篩檢的對象，包括：一等親屬有胃癌病史者、50歲以上民眾、居住於胃癌高發生率地區民眾。

侵入與非侵入性檢查 「四合一治療」約兩周

黃國維表示，幽門桿菌的篩檢方法有分非侵入性及侵入性檢查，非侵入性檢查如血清學檢驗、糞便抗原檢驗、碳13尿素吹氣法；侵入性檢查則是使用胃鏡採檢檢查（快速尿素酶測試、組織染色檢查、細菌培養）。

黃國維說明，一旦篩檢出幽門桿菌，建議接受除菌治療。目前第一線治療建議使用四合一治療，療程約10-14天。若第一線治療未成功，可採取第二線治療，至於病人該用哪種篩檢法及療法，則建議由醫師進行評估。

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