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預防胰臟癌 檢查2大危險因子

賴昀岫
研究顯示，家族性胰臟癌病史、帶有胰臟癌的遺傳性基因等，是確定的胰臟癌危險因子；示意圖。（圖／123RF）
研究顯示，家族性胰臟癌病史、帶有胰臟癌的遺傳性基因等，是確定的胰臟癌危險因子；示意圖。（圖／123RF）

胰臟癌因為初期往往無聲無息，有「沉默殺手」之稱，台灣日前有一名員警，本身不菸不酒且有規律運動，卻在確診胰臟癌一個月內病逝。

有家族史的篩檢公式

醫師指出，不健康的生活型態和胰臟癌風險因子的連結尚未確定，但「家族性胰臟癌病史」、「帶有胰臟癌的遺傳性基因」等，則是確定的危險因子，建議如有家族史的民眾，可在家族中首位發病者年齡「減去5至10歲」時先進行篩檢。

胰腺癌為由胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，是一個高度惡性的疾病，約90%的病人無法以手術根除治療，因為胰腺位於腹膜後，惡性腫瘤藏在體内，通常在晚期才被發現，以致患者存活率極低，症狀包括無力、體重減輕、腹痛、黃疸、背痛等。

症狀要看癌細胞位置 

有些病人會問，「沒有這些症狀，為什麼是胰臟癌？」專長胰臟癌治療的台大醫院外科部主治醫師吳健暉說，胰臟癌「有沒有症狀」，其實要看癌細胞長在哪個位置，因為胰臟本身是不對稱結構，並有胰頭及胰尾之分，長在胰頭的腫瘤占60%至70%，其餘則在體部和尾部，如位置接近消化道，會導致阻塞、出現消化道相關症狀；接近神經叢會肚子痛；在膽道附近則是以黃疸表現。

吳健暉表示，胰臟癌的病程，在所有癌症中的進展速度快，第一期的5年存活率約34%、第二期21%、第三期11%，且並非所有腫瘤都可以切除，依照治療方式和解剖構造分成可切除、可切除性未明、局部侵犯嚴重不可切除和轉移等。

有藥醫是指可控制

有些人認為罹患胰臟癌就是「沒藥醫」了，吳健暉說，臨床上的「有藥醫」，指的是疾病可以控制、腫瘤能夠縮小，化學治療就是有效的治療，但控制三個月、半年、一年等，每個人的狀況不同，但只要可以控制，對病人來說就有意義，例如可以好好安排身後事、和家人相處等。

據了解，在分局擔任民防組長的54歲李姓警官，原本身體無異樣，但1月中旬上班時，突然感到身體不明原因疼痛，分局同事見狀請他先休假就醫檢查，1月24日住院後，被診斷胰臟癌末期，由院方安排化療卻仍不敵病魔，從診斷至過世，僅短短不到一個月。

患者未55歲風險最高

吳健暉指出，病人未滿55歲，屬於早發性胰臟癌，目前證實風險倍率增加最高的為「家族性胰臟癌病史」，以及「帶有胰臟癌的遺傳性基因」，如果家族中有一名以上胰臟癌患者，就會請其他家人定期追蹤腫瘤指標、進行核磁共振等早期篩檢。美國相關指引建議，可在家族中首位發病者發病年齡減去5至10歲時進行篩檢。

吳建輝解釋，如家族中首位發病者在60歲時發病，就建議家人在50至55歲時篩檢；實務上，60歲歲發病的病人，小孩大多介於3、40歲，因為碰上親人罹癌，不少人會特別積極進行早期篩檢，有些人則視自身經濟狀況，也許每年、每2至3年，或在結婚、生子等人生重大事件發生時進行。

腫瘤 癌細胞 癌症

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