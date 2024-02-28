黃嘉千自曝「受家暴致PTSD」 醫分析3大創傷特徵

黃嘉千透露罹患創傷後壓力症候群，過去會認為家暴是自己的錯。（本報資料照片）

藝人黃嘉千 與夏克立2022年被爆出正進行離婚訴訟，黃近期接受專訪時表示，自己受到家暴 ，還罹患創傷後壓力症候群，不過目前雙方狀況仍待釐清。精神科醫師指出，家暴引起的創傷後壓力症候群包含過度警覺、注意力不集中、逃避等特徵，部分患者可能出現憂鬱的狀況，除治療憂鬱外，也應矯正自我懷疑等錯誤認知。

針對受家暴者出現創傷後壓力症候群（PTSD）的狀況，三軍總醫院副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，一般來說，家暴引起的創傷後壓力症候群，通常是藉由一連串事件所引發，跟地震或車禍等引起的不太一樣，這類患者對創傷事件有3個主要特徵，包含過度警覺、注意力不集中以及逃避等。

葉啟斌說，「過度警覺」的患者，只要一點點風吹草動，就會陷入敏感狀況、整個人會變得很警覺，有些人則會產生身體不舒服反應，例如聽到施暴者按門鈴、穿鞋、疑似進家門等聲響，就會開始變得緊張。

這樣的個案也可能產生注意力無法集中的狀況，葉啟斌表示，患者的生活會受影響，因為太過警覺，導致到無法正常集中注意，也會反芻性思考、不斷回想過去創傷事件，也有些人會覺得自己哪裡做得不對、覺得自己沒用、無法面對，會將過錯歸於自己，導致自我價值與自信心低落，緊接著就會產生憂鬱症狀，可能也會有失眠 、注意無法集中與現實脫節、產生負向思考等，持續1個月以上就可能影響認知功能。

逃避事件相關人事物及線索也是一種特徵，葉啟斌說，因為車禍出現PTSD的患者，可能會避免搭車、遭受強暴的個案，可能會避免碰到與加害者相同性別的人，部分患者可能會有「解離」的狀況，也就是講話像「隔一層紗」，也會出現負面思考、覺得自己沒用、對未來沒有希望，情緒波動變大，個性甚至會變得躊躇不前，也難以立下將來的目標規劃。

葉啟斌強調，不清楚黃、夏之間發生的細節，但如果有PTSD，還是要談出來比較好，如有機會在急性期提供物質或心靈支持，讓情緒得以宣洩，有望避免後續問題，因為有些慢性個案會進展至嚴重型憂鬱，這類患者除治療憂鬱外，臨床上也要協助矯正自我否定等錯誤認知。

如果處於很緊繃的狀態，就要進行放鬆訓練，葉啟斌表示，症狀持續半年以上未改善，可能要使用血清素藥物等改善內分泌，並矯正紊亂狀況；除就醫外，也可透過心靈認知與放鬆治療，好的睡眠有助創傷修復、產生大腦修補因子，運動同樣可協助修復，並將思緒轉移到其他事情上。

如果罹患PTSD的患者是小朋友，葉啟斌說，孩子比較不會反芻思考，可能會透過作惡夢來表現，夢境可能是被怪獸追趕等，不見得是創傷事件本身，不斷做惡夢、尿床、夜驚、身體不明原因疼痛等，都是可能的表現。

由於小朋友比較不會說出自己的創傷狀況，可能會壓抑直到長大，因為心智發展還不成熟，難以分辨是非堆錯，會透過遊戲、畫圖等方式將宣洩的情緒宣洩，如有需要，也會透過模擬演繹家庭場景來協助相關鑑定，以釐清當時狀況，就有患者做了3年治療，才有辦法說出自己被強暴的經驗。

據「鏡週刊」報導，黃嘉千吐露在這16年中，兩人一吵架就會受到夏克立言語羞辱或是冷暴力，到後來就上升到肢體暴力，指夏克立會賞巴掌、肘擊胸部，甚至會掐住她的脖子。過去她覺得自己沒有勇氣，加上自己的藝人身分，讓她沒有辦法面對這樣難堪的處境，更透露還罹患創傷後壓力症候群，過去會認為家暴是自己的錯。

夏克立則在社群媒體發文表示，「任何看過我與家人相處的人都知道，我是一個好父親。第三方在加拿大早已作出聲明，稱雙親從未傷害過他們，也從未見過父母互相傷害。由於此事仍在法庭審理中，無法提供台灣的具體細節與引述。阻撓孩子與父母相見是一種虐待。今天是228，請珍惜與家人相處的時光」。