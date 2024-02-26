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他罹患肝炎從不鬆懈 定期做1事成功抗癌

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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72歲王先生是慢性B型肝炎患者，曾兩度遊走鬼門關，一次是急性發作合併肝功能代償不全、一次確診肝癌，幸好皆及早發現並積極治療得以順利康復，重返最愛的馬拉松賽場，完成跑半馬的夢想。

慢性B型肝炎 抽血數值飆升

台灣澄清醫院中港分院黃仁杰副院長指出，慢性B型肝炎若抽血GPT數值超過正常上限5倍，就稱為慢性B型肝炎合併急性發作，有少數病人不幸快速轉變成猛爆性肝炎，也會出現黃疸、凝血功能異常，病人若出現疲倦、胃口不好，甚至眼睛變黃，或是小便變成濃茶顏色，就得盡速就醫。

持續服抗病毒藥 規律回診追蹤

王先生在5年前的回診檢查中，經腹部超音波發現肝癌，所幸因及早發現為第一期腫瘤僅2公分，立即安排手術治療，由一般外科吳明哲醫師執刀，手術順利復原良好，術後持續服用抗病毒藥物至今，並且規律每3個月回診追蹤，情況穩定未再復發。

如今王先生康復後，更珍惜健康的可貴，分享退休後每天生活，養成早睡好習慣，最大興趣就是慢跑，參加馬拉松賽事，日前更完成了跑半馬的夢想，藉此鼓勵同為病友要配合醫囑、定期追蹤，才能重拾美好生活。

肝病三部曲 早發現治療佳

黃仁杰副院長強調，引起肝炎的主要原因，和長期喝酒、病毒傳染、濫用藥物等都有密切關聯。所謂的肝病三部曲，指的就是從肝炎、肝硬化，最後演化到肝癌的進程，肝臟被稱為沉默的器官，即使肝發炎也沒有明顯的症狀，如果沒有定期追蹤，被診斷肝癌常常都是晚期了。

「唯獨定期追蹤，才能早期發現，治療效果才會好！」黃仁杰副院長呼籲，B型或C型肝炎患者，應定期每6個月追蹤一次，肝硬化及肝癌痊癒的患者更要每3個月定期檢查，即使發現癌細胞，也能即時在腫瘤小於3公分就盡速治療，有利預後，保護肝臟健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60931

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