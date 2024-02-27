77歲翁喊到處螞蟻 原來是術後譫妄

台灣奇美醫院護理部分享照護經驗。（記者周宗禎／翻攝）

77歲余老先生在家中是慈祥的長者，日前因結腸腫瘤 手術住進加護病房，突然告訴眾人「看到天花板上吊著很多珍珠，手上、餐桌、飯裡到處有很多螞蟻在爬」，還不斷摸手、擦桌子，還跟媳婦說她的肩膀也都是螞蟻。還有病患自稱看到「牛頭馬面」要帶他們走，這在加護病房經常發生，讓很多家屬困惑無助。

台灣奇美醫院護理部舉辦照護經驗分享活動，加護病房護理長葉筱鳳說，譫妄是加護病房常見臨床症狀，入住第一天就可能產生，而且每三個病人就有一個會發生，使用呼吸器的甚至高達60至87%，若無即時診斷治療，可能造成腦部認知功能減退、病情惡化、延長加護住院天數甚至增加死亡率。

葉筱鳳表示，上述余老先生經過譫妄資訊系統評估確定是「高活動型譫妄」，加護團隊向家屬說明原因，每班執行譫妄評估、組合式照護措施，提供人、時、地定向感資訊、鼓勵看時鐘說出目前時間，配合復健活動觀看新聞頻道、國語懷舊音樂療法等。意識狀態、精神與譫妄症狀明顯獲得改善，順利轉出加護病房，家屬們也放下心中擔憂。

加護病房副護理長劉佳禎表示，譫妄常見因素五項：年紀大、手術後、創傷、神經性損傷疾病、加護病房環境影響如隔離、約束、燈光等，多種因素都可能導致發生。譫妄是一種腦部功能衰竭行為表現，常見四不症狀：意識不清楚、定向感不清楚、視聽不清楚、動作不正常。

護理部督導柯雅婷指出，早期預測、早期預防是避免譫妄不二法門，2022年奇美加護病房團隊成立譫妄小組，發展出「譫妄組合式照護策略：病人送入加護病房時，護理師即使用譫妄資訊系統常規評估病人，並提供預防譫妄照護策略，包含音樂治療、報時增加病人對時間定向感，照護病人前詳細自我介紹，告知所處地點與時間，強化人、時、地的定向感。