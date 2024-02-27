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攝護腺拉提 保射精功能

黃旭澤／新店耕莘醫院泌尿外科醫師
攝護腺拉提術並非適合所有人，通常只適用於攝護腺體積不超過80cc的男性患者；示意圖。（圖／123RF）
攝護腺拉提術並非適合所有人，通常只適用於攝護腺體積不超過80cc的男性患者；示意圖。（圖／123RF）

55歲李先生因為排尿困難感到困擾。過去幾個月，他解尿時的尿流變得細而慢，有時需要施力才能順利排尿，因此前往泌尿科門診就醫，被診斷為攝護腺肥大。

典型症狀 頻尿或無法排尿

攝護腺是男性特有器官，隨著年齡增長而增大，進而壓迫尿道，導致排尿困難，嚴重時會引起頻尿、尿急甚至無法排尿等症狀，都是攝護腺肥大的典型表現。

攝護腺肥大初期，可使用口服藥物治療，停止服藥後，症狀又會再次出現。因此對於藥物效果不佳，或不希望長期服藥的男性來說，一次性改善症狀的手術便成了治療新選擇。

在權衡各種治療選項後，李先生決定接受手術。傳統的內視鏡攝護腺手術需住院多日，但李先生生活忙碌，長時間住院治療似乎不適合，尤其他介意攝護腺刮除手術後常出現的逆行性射精的副作用。

微創手術 傷口小恢復快

李先生於是採行「攝護腺拉提術」，或稱「前列腺拉開術」。這項微創手術相較於傳統手術，恢復時間短，對射精功能的影響極低，減少手術對患者日常生活的影響。出院後，李先生發現尿流變得更加順暢，很快就恢復了日常活動。

攝護腺肥大者若不希望長期服藥，一次性改善症狀的手術是治療新選擇；示意圖。（圖／1...
攝護腺肥大者若不希望長期服藥，一次性改善症狀的手術是治療新選擇；示意圖。（圖／123RF）

攝護腺拉提術是使用膀胱鏡將微型植入物置入攝護腺，藉此拉開壓迫尿道的攝護腺組織，從而使尿流更順暢。與傳統刮除手術相比，拉提術的傷口如針孔般細小，手術時間短，可採用舒眠麻醉，部分體況不佳的患者甚至可採用局部麻醉，在意識清醒下接受手術；多數人可以在手術當天或隔天出院。此項手術不使用加熱或切割，可完整保留膀胱頸，對射精功能的影響微乎其微。

攝護腺體積小於80cc適用

攝護腺拉提術適用於攝護腺體積不超過80cc的男性患者，並非適合所有人。由於攝護腺拉提術是一種新式手術，長期追蹤數據尚未完全明確，儘管目前的數據顯示術後五年仍能維持良好效果，但對於體積較大的攝護腺，或是尋求長期療效保證的患者，建議優先考慮傳統的電刀刮除手術或雷射攝護腺汽化剜除手術。

攝護腺手術比較 資料來源、製表／黃旭澤醫師
攝護腺手術比較 資料來源、製表／黃旭澤醫師

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