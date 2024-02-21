牙齒矯正「4階段」分齡治療 目的需求大不同

只要牙齒健康，任何年齡都可進行牙齒矯正，但療程並非短時間就可以完成，要有至少1年半至2年的心理準備；示意圖。（圖／123RF）

牙科醫療技術不斷進步，加上現代人對於牙齒健康和愛美意識提升，矯正的需求愈來愈普遍。對此，牙科醫師指出，事實上牙齒矯正並不受年齡限制，透過牙齒矯正治療，不僅可以找回完美笑容、提升自信，也是對健康的長遠投資 。

台灣祐民牙醫院長楊大為醫師分析，如果從臉部側面觀察，發現嘴巴凸出，下巴後縮，或是牙齒排列凌亂等情況，可能導致咬合不佳、發音有困難，甚至需要經常使用口呼吸等有連帶關係。

上述這些情況最常見的壞處就是牙齒難以清潔、容易卡食物殘渣，造成蛀牙率高，牙肉發炎、紅腫，甚至因為牙齦長期發炎導致骨頭萎縮，最終不利於整體的口腔健康，然而，這些問題都能藉由牙齒矯正來加以改善。楊大為院長根據臨床觀察，矯正依不同目的和需求，可分成以下4個年齡階段：

▸第1階段：兒童期（8至10歲混合齒列期）

兒童處於生長發育高峰期，矯正牙齒目的是促進臉型骨頭的正常發育。楊大為院長解釋，有些情況是顏面骨頭生長被凌亂或錯咬的牙齒限制住，導致產生不對稱的外觀，例如：上下門牙卡在戽斗位置，下巴就會比較長；或是深咬，造成下排牙齒被上排牙齒擋在後面，變成小下巴；當牙齒凌亂、牙弓未擴張時，中顏面骨骼生長就會較平坦，透過調整齒列能幫助臉部骨骼正常生長。

▸第2階段：青少年期（12至18歲）

這是人生另一個生長高峰期，牙齒已經完成恆齒替換，矯正概念與兒童混和齒列期相同，利用調整牙齒來幫助臉型生長，此階段趁著骨頭發育期，可利用牙弓擴張的方法，讓過度生長的下巴往後退、後縮的小下巴正常發育、或是讓上下排牙齒收進來，盡量以不拔牙達到矯正的目的。

醫師提醒，兒童處於生長發育高峰期，矯正牙齒目的是促進臉骨正常發育；示意圖。（圖／123RF）

▸第3階段：成人期（20至30歲）

此階段，骨頭生長發育已完成，牙齒的調整會依照患者對臉型的需求來進行。如果兒童期未做過矯正，此時期藉由拔牙矯正的機率比較高，例如有上下牙齒都偏凸的情況，為了達到理想的臉型美觀的結果，可能需要考慮拔掉上下4顆小臼齒進行調整。

▸第4階段：青壯年至老年期（45至65歲）

在這個階段，多數是以健康為出發點來調整牙齒，患者可能經歷過蛀牙、做假牙、拔牙，甚至是長期缺牙。牙齒經過以往零零星星的治療，現在則希望透過一個完整的治療計畫解決口腔問題。像是牙周病導致缺牙、牙齒東倒西歪，在植牙和製作假牙前，必須將歪斜的牙齒扶正，讓每顆牙齒能有足夠空間，後續植牙或假牙才能使用長久。

基本上，只要牙齒健康且顆數夠多，任何年齡的人都可以進行牙齒矯正。楊大為院長指出，隱形矯正是近幾年相當受歡迎的矯正方式，其中來自美國大廠的隱適美是目前唯一適用於兒童混和齒列期矯正的工具，能夠同時調整咬合和使齒列變整齊。隱形矯正的好處在於透明不顯眼，能輕鬆套上取下，牙齒好清潔、方便進食，克服金屬矯正器的缺點，而隱適美更是科技性高、材料先進，其專利軟體能計算精準的數據，利於矯正過程順利進行。

輔助裝置增強矯正效果、縮短時程

目前最先進的隱形矯正輔助裝置，包括：iTero 5D plus口內掃描機、Ortho Pulse加速器與監控系統（Dental Monitoring）。iTero 5D plus口內掃描機有助精準預測矯正結果，並隨時掌握牙齒進展的過程；Ortho Pulse加速器，則對矯正效果和速度的提升產生直接的幫助。

舉例來說，一般矯正下每7天更換1副牙套，但每天使 用1至2次Ortho Pulse加速器，全口短短10分鐘，就能將牙套的更換周期提前至每5天就換1副牙套。等於原本要調整臉型大方向的過程本來需要1年，可縮短至6到8個月就能看到明顯效果。不過，整體矯正時間仍須費時2年不等，以期達到最佳的矯正結果。

由於隱形矯正的患者常需在家裡自行更換牙套，監控系統能讓醫師隨時掌握患者的配戴狀況，方便制定下一副牙套的更換計畫，AI科技的應用也使得患者能夠透過App介面，深入了解自己牙齒和牙周的狀況，醫師能夠隨時提供建議，並提醒患者預約回診。這些輔助裝置不僅優化了整體矯正過程，也確保矯正計畫能順利進行。

楊大為院長分享，一位居住台北的30歲香港 籍男性，診斷後發現有牙齒凌亂和深咬問題，此外患者微凸的門牙也需要修整，矯正療程中沒有拔牙，並使用加速器和監控系統。這位患者積極配合矯正治療，不到1年的時間就完成矯正工程，原本上唇凸、小下巴，加上深咬的情況都得到改善，矯正完工後臉型端正，自信也大幅提升。另有1名65歲的婦人，門牙微亂且有損壞，先治療好牙周病，再透過矯正將牙齒的位置調正，裝上假牙後也能開心享受美食。

楊大為院長提醒，牙齒矯正前需先清楚自己進行矯正的目的為何，有些人是追求臉型美觀，有的人則希望在不需拔牙的情況下改善牙齒狀況，還有人選擇矯正是為了牙齒健康。矯正療程並非短時間就可以完成，必須有至少1年半至2年的心理準備。當牙齒健康且咬合正確，不靠醫美也能修飾臉型，整個人看起來也變得更加年輕。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=61811）