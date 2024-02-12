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反覆胃食道逆流 3大保健習慣逆轉癌前病變

NOW健康／連慧婷 報導
（取材自NOW健康）
（取材自NOW健康）

王女士68歲遭醫師診斷有慢性胃炎、胃食道逆流、巴瑞特氏食道病變的問題，伴隨咳嗽有痰、胸悶灼熱、咽中異物感，服用西藥1年後再度檢查仍有巴瑞特氏食道，因此轉往北市聯醫仁愛院區中醫科就診，主訴常因以上症狀無法專心做事，日常生活均受影響，給予科學中藥「旋覆代赭石湯」加減做治療，2週後咽中異物感減輕，3個月後已無咳嗽，1年後經西醫複診胃鏡檢查，已無巴瑞特氏食道症及胃食道逆流。

北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，在門診上治療腸胃問題的患者，2個患者中至少1位有胃食道逆流問題，症狀除了有咽喉異物感、慢性咽炎、口中泛酸、胸部燒熱感之外，嚴重還會吞嚥困難、腹痛腹脹、半夜咳嗽影響睡眠，反覆的胃食道逆流更是會引發癌前病變，也就是巴瑞特氏食道，想要逆轉此情況，除了腸胃科藥物外，中醫也能解決此問題。

謝旭東說明，古代並無胃鏡檢查可以發現巴瑞特氏食道，但胃食道逆流引發的胸悶、口中泛酸，在中醫歸類於胃痞、吞酸的範疇，現代醫學研究發現胃食道逆流與焦慮症有關，也代表情緒變化、壓力大會誘發胃食道逆流。中醫認為此種情形為管理情緒的肝對於脾胃產生影響，用平肝降逆的藥物能減低胃食道逆流的發生，如旋覆代赭石湯中的旋覆花、代赭石，即有此功效，配合單味藥柴胡、鬱金、香附疏肝解鬱，海螵蛸中和胃酸，再搭配生活習慣的控制，能夠緩解胃食道逆流，因而解決巴瑞特氏食道症。

遠離巴瑞特氏食道怎麼做？ 醫建議平日掌握3大保健習慣

謝旭東建議，改善巴瑞特氏食道，首先要克服胃食道逆流，平時應注意的3大保健習慣如下：

1.生活上：胃食道逆流若是因心情影響，適時放鬆自己很重要，至少下班有充足的吃飯時間，適度減輕自我壓力。若是因食物影響，菸酒、辛辣、甜食、高脂肪類應避免，又胃腸道喜溫惡冷，過冷的食物也須避免。

2.穴位保健：雙手肘彎處的曲池穴與虎口處的合谷穴，能夠保護胃腸道，而腳上的太衝穴，更能放鬆心情，每天花個5分鐘輪流按壓，可改善胃酸逆流。

3.茶飲保健：佛手養胃茶

【材料】佛手2錢、陳皮1錢、連翹1.5錢

【作法】以上3種藥材裝成茶包，放入500CC的熱水中悶10分鐘即可飲用。

【功效】佛手疏肝解鬱，能讓人心情放鬆，而陳皮則能和胃行氣，緩解胸悶胃脹，連翹清熱抗炎，解除胃食道逆流引起的發炎。

NOW健康

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