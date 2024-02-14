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「假日運動員」打籃球 一跳投腳筋斷了

吳慧芬
醫師指阿基里斯肌腱（跟腱），俗稱腳筋，位於小腿後側，是小腿後側肌群延伸至後側足跟的主要肌腱，也是人體最強壯的肌腱。（記者吳慧芬／翻攝）
醫師指阿基里斯肌腱（跟腱），俗稱腳筋，位於小腿後側，是小腿後側肌群延伸至後側足跟的主要肌腱，也是人體最強壯的肌腱。（記者吳慧芬／翻攝）

一 名40歲上班族陳姓男子，很少運動，日前利用假日打籃球，一次漂亮跳投，突然「啊」一聲跌落地面爬不起來，右後腳跟疼痛、無法行走，就醫診斷為阿基里斯肌腱斷裂；骨科醫師提醒，「假日運動員」原本就疏於訓練，上場前缺乏熱身，很容易過量、激烈運動造成運動傷害。

高雄市中正脊椎骨科醫師程俊傑表示，阿基里斯肌腱（跟腱），俗稱腳筋，位於小腿後側，是小腿後側肌群延伸至後側足跟的主要肌腱，也是人體最強壯的肌腱，容易因反覆運動而受傷發炎，導致肌腱鈣化、纖維化、脆化，甚至斷裂。

程俊傑說，阿基里斯肌腱斷裂好發於兩種族群，一是經常跑、跳的職業運動員，由於運動過度，肌腱疲乏而造成壓力性斷裂，例如足球金童貝克漢、已故NBA球星布萊恩特（Kobe Bryant）、杜蘭特（Kevin Durant）等人都發生過阿基里斯腱斷裂。

另一群則是「假日運動員」，只在假日或有空時運動，因運動條件與柔軟程度不比專業選手，進入球場前又不注重暖身，突然激烈運動造成阿基里斯腱受傷。

程俊傑說，阿基里斯肌腱斷裂與腳踝扭傷不一樣，腳踝扭傷是內側與外側腳踝疼痛，可能是韌帶拉傷，如果是阿基里斯肌腱斷裂，疼痛部位在後腳跟，患者無法用受傷的腳墊腳尖站立。

預防阿基里斯腱斷裂，平時養成規律運動習慣，循序漸進、量力而為。運動前應充分暖身與伸展，運動後也有足夠的緩和運動。一旦出現慢性發炎，應立即就醫治療，以免延誤病情。

「假日運動員」平時沒運動，只在假日超量運動，加上暖身不足，是運動傷害的高危險群。...
「假日運動員」平時沒運動，只在假日超量運動，加上暖身不足，是運動傷害的高危險群。示意圖。（圖╱高雄中正脊椎骨科醫院提供）

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