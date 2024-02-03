白內障有哪些前兆？疊影、畏光都要注意

白內障目前唯一有效的治療方式，是透過手術置換人工水晶體，醫師提醒，術前務必詳細評估檢查；示意圖。（圖／123RF）

看遠看近都不清楚，以為近視或老花加重。小心，有可能是白內障已找上門卻渾然不知。醫師提醒，當視力模糊、看東西色彩黯淡、畏光等恐為白內障前兆，應趕緊就醫治療，有機會恢復光明視力。

左營大學眼科醫師李怡萱解釋，白內障是眼睛的水晶體從透明慢慢的變混濁，導致不論看遠看近都模糊、霧霧的，一般難以察覺，若民眾發現有以下情形，很有可能是白內障早期症狀：

1.開始出現視力模糊。

2.看東西開始出現疊影。

3.色彩變得黯淡、顏色變得不夠鮮豔。

4.會有畏光的情況。

李怡萱表示，美國醫學期刊指出，白內障手術可降低年長者因視力模糊造成的骨折風險，因「看不清楚」對長輩來說，不只影響生活，甚至還可能引起跌倒、骨折等，使長輩身處於高度危險中。李怡萱建議，若有相關症狀時，可以到眼科診所來進行詳細的檢查與評估。

白內障 只能靠手術恢復

白內障是水晶體從清澈變成混濁，主要成因是老化，也是每個人都會遇到的眼疾。李怡萱說明，點眼藥水僅能延緩白內障的惡化，目前唯一有效的治療方式是透過手術置換人工水晶體。

李怡萱進一步指出，人工水晶體的選擇是影響白內障術後視力品質的重要關鍵。球面單焦點一般功能水晶體，大致能應付一般人的生活所需；但現代人對視覺品質要求較高，想要遠中近都能看得清楚，因此現在也有不同的選擇。

人工水晶體 非愈貴愈好

李怡萱說明，單焦點人工水晶體只能選擇看遠或看近其中一個焦點清楚；而多功能人工水晶體在光學上做一些設計，可使不同距離的光線聚焦在視網膜上，讓遠中近都能看得清晰，患者也可以減少術後對眼鏡的依賴。但並非人人都可適合多功能水晶體，人工水晶體也不是愈貴愈好，建議患者手術前需做詳細檢查， 並依「個人日常用眼需求」與醫師及護理人員詳細地溝通討論。

日前李怡萱親自替她的公公進行白內障手術，公公年輕時因工作導致角膜受損，當時未做其他治療，現在平時喜歡在農場晃晃、看食譜 做營養的美食給家人食用，經過討論後評估，短延焦人工水晶體已可符合公公需求，術後視力可以達到1.0，令他十分滿意。

李怡萱的公公回想手術前，看馬路上的路牌、食譜都糊糊暗暗的，心情感到非常緊張，立即請醫師安排檢查，確認為白內障後隨即安排手術。

李怡萱的公公表示，白內障手術是以眼藥水即可麻醉，過程中也不會感到疼痛，不用20分鐘一眼手術就完成。他也大讚現在醫學科技相當進步，手術前後彷彿不同世界，深深感到有好的視覺品質才能讓人生變彩色。

白內障術後 避免揉眼、撞擊

李怡萱補充，現在的白內障手術傷口比1顆米粒還小，約0.2公分不到，大部分的患者術後就能馬上回歸正常生活。但要注意，術後兩星期避免揉眼睛、生水進眼和撞擊。同時也要記得按時點藥及定時回診檢查，平常可多補充葉黃素和綠色蔬果有助保養眼睛的健康。

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