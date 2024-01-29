我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

恆大遭香港法院頒清盤令 中國房市恐再受衝擊

癢到狂抓誤認冬季乾癢 老婦罹「1病」痛不欲生

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

近日一名70多歲阿嬤皮膚出現紅疹、搔癢及刺痛，原以為是冬季乾癢，多塗點乳液就可改善症狀，沒想到患部持續向外擴散，且搔癢感、疼痛感加劇，並長達數日之久，讓她連飯也吃不下、睡也睡不好，直到前往皮膚科門診就醫後才發現是帶狀皰疹發作，對症下藥後情況緩解許多，阿嬤也重回正常生活。

逾50歲「皮蛇」帶狀皰疹機率高 過度搔抓恐感染

台灣雙和醫院皮膚科翁子玉醫師表示，俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹是一種由水痘病毒復發引起的疾病，症狀緩解後，病毒便會潛伏在人體神經節，當免疫力下降時，便有機會復發。研究顯示，年齡是帶狀皰疹發作的關鍵，50歲後發生機率明顯上升，研究也指出，帶狀皰疹的機率為32.2%，意指每三人就一人會面臨到帶狀皰疹的困擾，千萬不可輕忽。

初期症狀不明顯 疼痛不適影響生活品質

翁子玉指出，初期帶狀皰疹的症狀多數並不明顯，主要是些許癢感或刺痛感，民眾常誤認為肌肉痠痛或落枕，待後續水泡、紅疹或淋巴結腫大出現時，疼痛感將越發明顯；但也有些人在水泡出現後才開始感到劇烈的刺痛感。有別於一般的皮膚疾病，帶狀疱疹會沿著神經節擴散、蔓延，也因此才會有「皮蛇長滿一圈會死掉」的迷思出現，但雙側發生的情況相對少見。除疼痛不適影響生活品質，患部過度搔抓也可能造成細菌感染或傷口潰瘍等皮膚問題。

高風險族群應施打疫苗 延誤恐造成神經痛後遺症

一般來說，帶狀皰疹未治療約數周可自行痊癒，但翁子玉建議仍可前往皮膚科門診尋求專業諮詢，透過口服或靜脈注射的抗病毒或止痛藥物來控制病毒擴散、減緩疼痛的蔓延，特別是發作在額頭、頭皮、眼皮及鼻子等三叉神經分布區域時，若不及時治療，恐出現嚴重的併發症，甚至傷及眼角膜；另外，也建議50歲以上、有慢性疾病、作息不正常或生活壓力大、免疫不全、癌症患者，以及曾得過帶狀皰疹之高危險族群來施打疫苗增加保護力。

值得注意的是，若帶狀皰疹發作90天後仍有疼痛，醫學上便定義為帶狀皰疹後神經痛，持續時間從幾個月到數年不等，其中以女性、50歲以上、帶狀皰疹病灶數較多、發作於頭部、薦骨部位、有出血性水泡及症狀前期就出現帶狀疼痛等為高風險族群。若能在急性發作期就給予藥物治療，就可以有效降低帶狀皰疹後神經痛的發生。

治療含口服及外用藥物 低能量雷射儀緩解疼痛

翁子玉指出，年紀同樣是引起帶狀皰疹後神經痛的關鍵，疼痛感常為陣發性、持續性或頻繁的疼痛，具有灼熱、針刺或電刺等特徵，可能伴隨感覺異常、觸覺敏感或蟲蟻鑽動的感覺，如生產般「痛不欲生」嚴重影響生活。目前有可透過多種藥物來減緩神經痛的嚴重度，包括口服藥物、外用藥膏或貼布，近年有部分抗癲癇或抗憂鬱藥物，經研究證實抑制神經痛的效果良好，也有低能量雷射儀，可以加強對疼痛的控制，但實際使用上還必須考量患者的個別狀況，民眾若有相關疑問可至皮膚科門診尋求專業協助。

【本文授權轉載自健康醫療網癢到狂抓誤認冬季乾癢　七旬嬤罹「1病」痛不欲生

疫苗 癌症 併發症

上一則

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

下一則

遵照餐盤6口訣 年菜攝取不過量、還能營養均衡

延伸閱讀

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生
冬季乾癢別抓 醫警告：會愈抓愈癢 教你日常保養訣竅

冬季乾癢別抓 醫警告：會愈抓愈癢 教你日常保養訣竅
肌肉訓練要適度 研究：訓練超過「這時間」死亡風險增

肌肉訓練要適度 研究：訓練超過「這時間」死亡風險增
備孕體重驟升、狂冒痘？女性「1症候群」恐耽誤受孕

備孕體重驟升、狂冒痘？女性「1症候群」恐耽誤受孕

熱門新聞

新研究顯示，視力問題恐是較為罕見的阿茲海默症(Alzheimer's disease)徵兆，名稱為後大腦皮質退化症(posterior cortical atrophy)的變異，患者最開始出現狀況是視力不清，而非記憶不佳。示意圖。（Pexels）

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

2024-01-23 13:12
（取材自NOW健康）

「抗菌」清潔劑到底抗什麼菌？專家解釋超乎你的想像

2024-01-22 00:45
台大醫師院泌尿部專任主治醫師姜宜妮（右）提醒，攝護腺肥大是男性必經的疾病，若出現頻尿、排尿速度減緩等情況，可至醫院就醫。（本報資料照片）

男性必經疾病 英國王攝護腺肥大 台大醫：「2類蔬菜」延緩發病

2024-01-27 05:00
天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源。（Pexels）

紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好

2024-01-27 15:23
醫師提醒，多吃魚油等可降膽固醇是常見迷思，效果跟喝白開水差不多。（Pexels）

醫破除吃魚油可降膽固醇迷思 籲健康飲食體重

2024-01-24 11:41
（取材自NOW健康）

失眠吃什麼改善？網推10大助眠食物 其中4樣來自動物

2024-01-21 23:45

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境

以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅