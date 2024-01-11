輕忽慢性發炎 恐變失智症

慢性發炎影響身體功能，做什麼事都沒興趣，進而減少社交活動時，罹患失智症的機率可能比別人高。（圖╱123RF）

當身體出現慢性疼痛、容易疲累等症狀，小心身體正處於慢性發炎狀態。如果輕忽這些警訊，未適時調整生活作息、改善現況，可能損傷神經元，導致記憶和認知功能下降，最後演變成失智症。

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇說，發炎是人體的自動防禦反應，屬於身體自我修復，但若是體內發炎指數過高、時間過久，會讓免疫力 受損，進一步引發慢性疾病，包括中樞神經系統失調、免疫系統調控失當，器官組織會慢慢受到持續性的破壞，β類澱粉蛋白沉積，影響大腦的運作。

慢性發炎 影響大腦運作

當腦中的β類澱粉蛋白沉積愈嚴重，會干擾神經細胞之間的傳遞，除了影響記憶力、判斷力，也會降低活力。陳亮宇表示，慢性發炎影響身體功能，主要表現在活動力方面，當整個人提不起勁、做什麼事都沒興趣，進而減少社交活動時，罹患失智症的機率可能比別人高，因為少了人際互動的刺激，對外界的理解力與反應力都變得較遲鈍。

自新冠肺炎 之後，其後遺症之一的「腦霧」備受關注，是指大腦混沌昏沉、無法正常運轉，並非醫學專有名詞。腦霧所出現的注意力不集中、記憶力衰退、認知功能障礙等症狀與失智很相似，腦霧是因為疾病感染而誘發身體發炎反應，大部分的人會在疾病康復後三至六個月左右慢慢復元，多為可逆性、可改善。

多做運動 修復發炎部位

若腦霧症狀持續半年以上，應積極處理、調整生活狀態，否則會進展到輕度認知障礙（MCI），可說是潛在的健康危機。陳亮宇提醒，良好的生活習慣應從飲食、運動、作息下手，要避免高糖、高脂、油炸等容易上火的食物，尤勿攝取過多精緻糖，以免造成身體慢性發炎。另外，肥胖會讓發炎指數增加，加速大腦老化，因此要做好體重控管，並戒除菸酒。

陳亮宇強調，肥胖、三高 、熬夜、缺乏運動都跟慢性發炎有關，也是導致失智的原因。想要打造抗發炎體質，要懂得「趨吉避凶」，多吃含有Omega-3的魚肉和堅果，豐富的維他命A、B、C、D、E具抗發炎作用。運動是天然的消炎方式，可促進全身循環系統修復發炎的部位，且大腦分泌的物質能維持認知功能，對預防失智大有幫助。