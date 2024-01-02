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白內障成因不只老化 醫分析危險因子、別熟透才手術

NOW健康 陳木森／高雄報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

過熟的白內障就像一顆不定時炸彈，可能會產生意想不到的風險，尤其白內障患者多為長者，老人家視力若不好，容易發生跌倒或開車危險度增加等問題。《美國醫學會期刊》更指出，接受過白內障手術的長輩，跌倒或骨折的風險較低，可見白內障手術的重要性。

白內障過熟才處理 增加手術風險和併發症

台灣高雄左營大學眼科診所蕭家杰醫師表示，有位越南華僑的患者，因不放心越南的醫療環境，特地飛回台灣就診，但就診時白內障已經非常嚴重，視力差到只看得到自己的手指頭。

蕭家杰提到，過熟的白內障，蛋白質恐會滲透出來，導致眼睛嚴重發炎，並影響視力，且手術風險和併發症會增加許多，還可能引起急性青光眼發作，造成不可逆的視神經損傷。

除此之外，老年人若因此視力不好，也容易發生增加跌倒骨折的風險。醫師也特別呼籲，有視力模糊、眩光或度數突然增加等情形，一定要盡速到眼科檢查並處理，千萬不要拖。

視力變差、近視度數突增加是警訊 這些族群恐提早白內障

蕭家杰指出，白內障主要的症狀是視力會愈來愈糟糕，有可能會產生眩光，近視度數會突然暴增，甚至有色彩飽和度下降等狀況。隨著年紀增長，原來透明的水晶體會漸漸變得混濁，就像長白頭髮一樣是不可逆。另外，紫外線、高度近視、外傷、長期服用類固醇藥物等，也容易造成白內障提早產生。

蕭家杰提醒，當糖尿病沒有控制好，高血糖容易導致水晶體過度成熟，造成白內障。有位45歲的患者，因糖尿病控制不良，出現早發性後囊型白內障，除了看不楚外，也有嚴重眩光的問題，嚴重影響生活品質；由於沒有明顯的糖尿病病變，在接受飛秒雷射輔助白內障手術，植入多功能人工水晶體後，遠近視力皆達到1.0，相當滿意。

▲蕭家杰醫師說明，飛秒雷射輔助白內障手術則可製作精準的角膜傷口，前囊撕開的傷口也可達到完美的正圓形，能達到精準化、標準化以及減少個體的差異。（攝影／林志遠）

飛秒雷射輔助白內障手術精準 傷口小、術後恢復快

蕭家杰醫師分享，有一對夫妻患者太太完成白內障手術後，隔天視力就恢復到1.0，讓原本還在觀望白內障手術的先生在陪同回診時，當天也立即預約了手術時間，現在夫妻兩人術後視力明亮，開心的遊山玩水享受退休生活。

現今醫學科技先進，白內障手術不只微創、也邁向AI智能化。蕭家杰醫師分析，新型的飛秒雷射輔助白內障手術，可取代傳統手術器械，製作精準的角膜傷口，並協助前囊撕開的傷口也可達到完美的正圓形，以利人工水晶體置中擺放，同時也能矯正部分的散光，讓白內障手術達到精準化、標準化以及減少個體的差異。

另外，飛秒雷射輔助白內障手術可以降低超音波能量，減少角膜內皮細胞受損，降低術後角膜水腫情形，病患術後恢復得更快。

術後照護不可少 盡早做手術降低併發症

蕭家杰建議，術後需戴上護目鏡，以避免撞擊、髒汙、生水進入眼睛，並遵照醫囑按時點眼藥水、定期回診。

最後呼籲，千萬不要有「白內障熟了再手術」的錯誤迷思。當白內障已影響生活時，即可評估進行白內障手術治療，才能降低風險和併發症，並且讓手術後的恢復和生活品質都能得到大幅提升。

【本文授權轉載自NOW健康

併發症 越南 退休

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