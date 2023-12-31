5旬男深夜半邊無力跌落床 救護員「關鍵4辨識」黃金3小時搶命

桃園蘆竹一名50多歲男子今年1月在家突然腦中風，蘆竹消防分隊獲報到場關鍵辨識，讓男子在黃金時間內送醫順利康復，31日與家屬一起到分隊致謝。（記者周嘉茹／翻攝）

台灣桃園市蘆竹區一名50多歲周姓男子，今年1月在家驚覺自己一邊身體偏癱，太太發現後立即報案，救護人員到場評估與緊急處置，迅速將患者送往林口長庚醫院救治，還好周男無神經學後遺症，恢復相當良好，9月順利重返職場，31日是2023年的最後一天，家屬特地到蘆竹消防分隊表示感謝。

周男今年1月28日凌晨4點多，半夜起來想要上廁所，卻驚覺自己右側肢體無力並跌落到床下，太太發現後立刻打電話報案，蘆竹分隊2名救護技術員到場，評估患者可能是急性腦中風 ，立即向家屬表示患者情況危急，因為還在腦中風發作黃金3小時內，建議送往林口長庚醫院對病情最有幫助，對此家屬聽從送醫建議，立刻送往長庚醫院。

周男抵達醫院後，立刻被推入急救室進行「顱內動脈取栓術」，把握大腦的黃金救援時間，家屬十分感謝蘆竹分隊救護人員的正確評估及後送醫院的建議，後續也靠著醫療團隊盡心盡力救治，讓周男能幾乎完全康復並在9月回歸職場，而院方對於患者神經學預後良好，也直呼是一個非常成功的案例。

高級救護技術員（EMT-P）邱奕寅表示，當時看到患者發現他有肢體無力的狀況，為了進一步確認可能的原因，對患者執行了評估急性腦中風的「FAST」測試，分別是F-臉部雙側表情揚起是否對稱、A-雙手是否能平舉撐住十秒、S-是否能清晰地講出一段話及T-發作時間是否在3小時內，前3項如果有一項不正常表示有72%中風的可能性，如果三項不正常則有85%中風可能性，須立即打119報案並盡速送醫治療。

蘆竹消防分隊表示，近日天氣寒冷且溫差大，容易引發心血管疾病 ，呼籲民眾除了做好保暖外，能夠多熟悉一些常見急症的辨識及急救技能，例如「FAST」腦中風測試、CPR等，可以及早發現並把握黃金救援時間。