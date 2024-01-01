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免治馬桶害人未能及早發現大腸癌？ 醫學會澄清：是誤導

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

使用免治馬桶可能會使大腸癌患者未能及早發現、及早診斷治療嗎？近期有媒體報導，標題指出一位40多歲女性罹患大腸癌，腫瘤都塞住大腸了卻無感，關鍵竟是免治馬桶。

但是，台灣大腸直腸外科醫學會表示，不能武斷地將免治馬桶當作代罪羔羊，這樣的內文可能會使社會大眾被誤導，因而衍生出錯誤的照護觀念。學會更嚴正呼籲，涉及專業議題時，勿譁眾取寵，混淆視聽，傳遞錯誤醫療訊息。

女罹大腸癌 主訴卻無糞便帶血、排便習慣改變

網路媒體引用醫師於談話性節目中分享的案例進行報導，報導中提到該名病患是因為極度疲憊而就診，進而驗血發現貧血，一般來說女性嚴重貧血的原因通常與婦科或腸胃道疾病有關，為釐清病因，醫師先進行腸胃鏡檢查，發現患者有4至5公分大的大腸腫瘤。

不過文中的醫師表示，患者並未提到大便帶血、大便變得極細等症狀，進一步詢問後，才得知病患一直使用免治馬桶，沒有自己擦過屁股，也未注意自己的糞便狀態，是忽略疾病警訊的關鍵。

對此，台灣大腸直腸外科醫學會表示，腸胃道失血確實是後天貧血最常見的罪魁禍首，而大腸直腸癌更是腸胃道失血的主要原因之一，不論是糞便帶血、排便習慣改變等症狀，理當已持續一段時間。

學會指內文2點誤導民眾 忽略疾病的關鍵不是馬桶

但對於免治馬桶的部分，事實上不論用什麼馬桶，只要未注意到自己的健康狀態都會因此忽略疾病警訊。台灣大腸直腸外科醫學會也認為，醫師對免治馬桶的說法是醫者不忍直指病患長期缺乏對自己身體狀態的認知而未及時就醫，不過媒體也不能武斷的將免治馬桶作爲代罪羔羊。

此外，文中有提到「疾病已經進展到第三期，因此無法談及『治癒』」。針對這部分，台灣大腸直腸外科醫學會根據國內各大機構所做的研究，並參考了先進國家的治療現況後表示，第三期大腸癌只要經過正統、合乎指引的治療，5年存活率都可達7成5左右，與文中所宣稱的狀況相去甚遠。

因此，民眾未關心自己的身體狀況才是影響疾病早期發現、早期治療的關鍵因素，除了注意相關症狀外，民眾可以透過定期檢查及時發現大腸癌，並藉由妥善治療減少死亡率。

【本文授權轉載自健康醫療網免治馬桶是未能及早發現大腸癌的關鍵？ 錯！「它」才是主因

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