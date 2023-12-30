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51歲男健檢發現大腸癌 醫曝8大常見危險因子

NOW健康 連慧婷／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

51歲林先生有長期抽菸史、體型雖然不會太過於肥胖，但BMI數值換算下來為27.5已達到肥胖體位。身為業務的他，工作經常加班，覺得平日上班已經太勞累，假日就想好好休息放鬆，常會以吃美食慰勞自己，也沒有培養運動習慣。近期他做了高階影像健康檢查，竟發現肺部有支氣管壁增厚及輕度浸潤現象，且大腸內還長了三顆瘜肉。

台灣北投健康管理醫院梁程超副院長表示，考量到林先生有長期抽菸史，而且飲食習慣偏愛吃高油脂、不愛吃蔬菜，所以在這次健檢項目特別加上腸胃內視鏡及肺部低劑量電腦斷層檢查。結果健檢當天影像報告出爐後發現，長期有抽菸史的他，肺部已有支氣管壁增厚及輕度浸潤現象，影像科醫師評估後，認為可能與長期抽菸引發肺部慢性發炎相關。

為他解說報告的醫師再接著為他觀看大腸鏡檢查，檢查發現有3顆大小不一的瘜肉，其中1顆瘜肉為高度有癌化風險的腺瘤性瘜肉，大小超過1公分。在檢查過程中為他操作內視鏡的醫師將發現的瘜肉切除，後續經病理化驗後，其中1顆確認為管狀腺瘤，並且已發展為大腸癌原位癌。慶幸的是發現得早，癌細胞僅在上皮細胞層，在檢查切除瘜肉時就已將癌細胞同時切除。

梁程超說明大腸癌的分期主要是以腫瘤侵犯腸黏膜的深度、淋巴結侵犯有無、遠端轉移來做區分的。目前大腸癌在臨床治療上，最幸運的無非就是在大腸癌零期（原位癌）時，就被發現只需大腸鏡切除腫瘤即可，但如腫瘤過大或切除後邊緣不乾淨有腫瘤細胞殘留，則須接受手術切除。

大腸癌8大危險因子愛注意 早期幾乎無症狀易輕忽

由於大腸癌在早期發展時幾乎無明顯症狀，等到有症狀時大多為晚期。梁程超指出，大腸癌原位癌的症狀表現就是幾乎無症狀，會被發現大多都是看了健康檢查報告才得知，這也是為何總是呼籲高危險族群務必主動提早並定期篩檢的原因。

此外，梁程超也提醒民眾，一般人認為抽菸對於健康的危害只有肺部，事實上也會提升罹患大腸癌的風險。大腸癌的危險因子除了有抽菸之外，還包括年齡（50歲以上）、家族病史、罹患潰瘍性大腸炎或克隆氏症、肥胖、酗酒，以及常吃高脂肪食物、紅肉或低纖維飲食等，若有上述因素就屬大腸癌的高危險族群。

梁程超也提醒民眾，大腸癌是可以透過健康檢查做到預防的1種癌症，並且愈早發現預後存活率越高。只要主動積極篩檢，及時在第0-1期發現，5年存活率還可高達9成以上。

【本文授權轉載自NOW健康

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