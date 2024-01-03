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李善均輕生恐與2原因有關？醫傳授4大自救法紓解壓力

NOW健康 連慧婷／台北報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

因牽連吸毒疑雲，持續接受調查的南韓知名演員李善均，於2023年12月27日上午陳屍於首爾鐘路區臥龍公園內的1輛車內，警方研判為輕生，享年48歲。台灣自殺防治學會理事、身心診所暨心理衛生中心院長楊聰財表示，此次不幸的事件可說是「曾子殺人」的現代版， 驗證「人言可畏」的恐怖。

警方與輿論恐成自殺主因

南韓影帝李善均2007年主演偶像劇《白色巨塔》獲韓國百想藝術大賞電視部門最佳新人男演員提名，之後幾年也因《咖啡王子1號店》、《我的大叔》等多部大勢韓劇爆紅。2009年5月23日，李善均與愛情長跑了6年、同樣也是演員的田慧振步入婚姻，同年大兒子出生，二兒子則在2011年出生，分別為14歲和12歲。

演藝事業及婚姻生活均令人欽羨，但日前李善均因捲入某聲色場所的「吸毒案」，三度遭警方傳喚約談，不僅使他多年模範老公的形象全毀，就連家庭、事業都受到波及。

今年11月，李善均向警方供稱自己被A某勒索了3.5億韓元，整起案件撲朔迷離。12月23日上午10時，李善均步入仁川論峴警局直到12月24日的凌晨才結束，被偵訊了共19小時，當時李善均走出警局後有氣無力、堅定否認涉案，並表示自己「已全部誠實作答」 。

根據南韓媒體報導，12月27日上午10時12分左右，首爾鐘路區臥龍公園附近發現，1名男子在車內昏迷不醒，經確認已身亡，而該男子的身分正是演員李善均，並於車內找到煤炭，推測死因為自殺。

楊聰財醫師表示，查閱相關報導，在警方及網路輿論均以「重大嫌疑」方式，為李善均定罪，而這種評論勢必對於當事人產生無形的心理與社會壓力，容易產生情緒障礙，特別是憂鬱症

學會4方法有助紓壓、緩解負面情緒

南韓前總統盧武鉉在居所附近自殺身亡，被多數人解讀為「以死明志」，楊聰財認為，這做法太激烈悲壯，既然有自殺輕生的勇氣，應該化悲憤為力量，勇於面對生活壓力、挑戰，並建議民眾遇到重大挫折時，應懂得以「說、唱、做、寫」等紓壓方法，千萬不要過度壓抑：

▸1.說：找可以信任的親友，或者是專業的心理專業人員，例如精神科醫師、心理師、護理師等人聊一聊。

▸2.唱：可以找三五親友，到卡拉OK店，或者是山邊海邊唱唱歌，有助於紓緩壓力。

▸3.做：1周至少做90分鐘的中度有氧運動，包括慢跑、快走、騎腳踏車、游泳、打球、跳舞等。另外，每天腹式呼吸至少80次，在做的時候請放鬆身體且慢慢地做，便有助於活化副交感系統，減輕煩躁與焦慮。

▸4.寫：每天睡覺前寫下值得感恩的3件事，可增加有助睡眠與正面情緒的血清素分泌。

楊聰財強調，自殺防治、憂鬱症防治可說是一體兩面，一般建議透過簡易評量（9題），了解自身情緒狀況，如果連續2周，幾乎每日出現下列症狀至少5項，最好能找精神科／心理衛生團隊專業人員做進一步的協詢。

1.常感到情緒低落、沮喪或失望。

2.對日常活動失去興趣或樂趣。

3.體重顯著減輕或增加。

4.失眠或嗜睡。

5.極易激動或呆滯不想動。

6.疲累或失去活力。

7. 精神無法集中，注意力減退。

8. 無價值感或過度不適當的罪惡感。

9.反覆想到死亡或有自殺的念頭。

醫提供7大方法避免自殺憾事發生

楊聰財表示，演藝人員大多具有戲劇性人格特質，情緒容易起伏大，也十分在意成就感、外界對他的看法，如果出現憂鬱症狀，務必儘早就醫。

當家人出現自殺念頭時，該如何避免憾事發生？楊聰財提出7大搶救措施：

1.立即尋求幫助：如果您的家人表達出自殺念頭，請立即與專業醫療人員聯繫。您可以致電當地的危機熱線、急診部門或精神健康專家，以獲取協助和指引。

2.聆聽和表達關心：展示您對家人的關心和理解。請安靜地聆聽他們的感受和困擾，避免批評或責備。讓他們知道您願意聆聽並支持他們。

3.不要單獨留下：在可能的情況下，盡量不要讓家人單獨獨處。當他們感到無助和孤獨時，有人陪伴在身邊可以提供額外的安全感。

4.避免危險物品：盡可能移除家中可能的危險物品，例如藥物、刀具或其他可能被使用的潛在危險物品。

<5.尋求專業幫助：與心理健康專業人員合作，例如精神科醫生、臨床心理學家或心理諮詢師。他們可以提供專業的評估和治療建議，並幫助您的家人走出困境。

6.社會支持：建立1個強大的社會支持網絡，包括親人、朋友、教會團體或支持群體等。讓您的家人知道他們並不孤單。

7.不要輕視警告信號：如果您的家人提到自殺計畫、準備或時間表，請務必將其視為嚴重的警告信號。立即與專業人員聯繫，並在等待專業幫助期間盡力保持家人的安全。

# 首圖來源／取自연합뉴스

NOW健康

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