天天追劇當「沙發馬鈴薯」 男背痛難耐竟是窩到壓迫性骨折

術後一個月回診，李姓男子對吳宗勳表示背已經不痛了。（圖：七賢脊椎外科醫院提供）

李姓男子退休後擔任公司顧問，須開長途車往返外縣市，下班後會窩在沙發上看電視，近期背部劇痛數次掛急診打止痛針，經診斷為胸椎第12節骨折，在他院做過骨泥手術，術後一個月又開始背痛，就醫後經核磁共振影像顯示為第11節胸椎壓迫性骨折；住院執行「經皮胸椎椎體成形術」，術後一個月回診表示背痛已改善並恢復日常生活。

台灣七賢脊椎外科主任吳宗勳表示，骨質疏鬆所造成的脊椎壓迫性骨折，有些甚至無明確外傷病史，通常是劇烈腰痛或背痛才被發現，保守治療方式，例如臥床休息、服用止痛藥、穿背架、物理治療等，待骨折自然癒合，緩解疼痛。但若有明顯神經壓迫症狀、劇烈疼痛與無力，則建議採手術治療。

患者術前核磁共振影像顯示胸椎第11節壓迫性骨折。（圖：七賢脊椎外科醫院提供）

李男表示，在他院做骨泥手術後並未特別注意姿勢，第二次背痛像針扎且一動就痛，他院建議做傳統的脊椎鋼釘固定術，輾轉得知七賢有微創無鋼釘手術，術後表示，「感謝醫師讓我解除疼痛恢復正常生活」，術後開始吃鈣片與維他命D3，還買了多功能椅，拒當沙發馬鈴薯。

吳宗勳表示，傳統手術方式包括實施神經減壓手術或合併脊椎融合骨釘固定術，因多數病人有骨質疏鬆，將鋼釘架在疏鬆的骨骼上，穩固效果不佳；且手術時間較長、傷口大癒合時間亦久，若年紀大病人或合併有其他慢性疾病，容易產生併發症 。

近年來出現的「微創經皮椎體成形術」，有著傷口小，手術時間短，幾乎不失血而且止痛效果佳等優勢；相較於傳統手術，經皮椎體成形術的安全性是相當高，手術後建議穿著背架至少6個月並搭配生活作息的改變，才有最佳療效。術後需注意是否有滲漏，或產生新的壓迫性骨折情況。

吳宗勳表示，骨水泥手術的目的，只是暫時維持椎體的穩定度，治療還必須針對骨質疏鬆積極藥物治療，上述此個案骨質疏鬆較嚴重，術後開立可增加骨質密度的藥物及定期回診追蹤。

吳宗勳表示，骨鬆 的高危險族群為超過50歲的中老年人及停經女性，尤其女性盛行率是男性的近兩倍，骨鬆很難被發現，若發現長輩有變矮、駝背、痠痛等現象時就是警訊，應及早進一步檢測 ，避免發生骨折影響生活機能。