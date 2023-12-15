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喘咳以為感冒 她呼吸困難就醫驚見「隱球菌」侵犯

健康醫療網／記者張慈恩報導
「隱球菌」是一種常見的細菌，一旦經由呼吸道吸入感染後，可能就會侵犯肺部，出現發燒、乾咳、胸痛、發燒、盜汗等類似感冒症狀。(取材自健康醫療網)
「隱球菌」是一種常見的細菌，一旦經由呼吸道吸入感染後，可能就會侵犯肺部，出現發燒、乾咳、胸痛、發燒、盜汗等類似感冒症狀。(取材自健康醫療網)

65歲王姓婦人因卵巢癌接受化療，初期狀況還算穩定，但治療一個多月後，開始出現喘咳症狀，原本以為只是感冒，但嚴重時連呼吸都困難，只好緊急安排住院檢查，經會診感染科醫師後，發現肺部X光「右肺葉竟開了一個洞」，加上患者免疫力不佳，抽血檢驗後證實遭「隱球菌」侵犯，用藥半年後總算恢復正常。

「隱球菌」症狀一次看

台灣亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩表示，「隱球菌」是一種常見的細菌，存在於生活周遭環境中，多數正常健康成人接觸後不會造成影響，但若免疫功能低下的病患，一旦經由呼吸道吸入感染後，可能就會侵犯肺部，出現發燒、乾咳、胸痛、發燒、盜汗等類似感冒症狀，嚴重者更會引發「隱球菌腦膜炎」或「隱球菌肺炎」。

免疫低下易感染重症

張為碩表示，罹患隱球菌症的高風險族群主要以免疫力低下者居多，例如年長者、愛滋病患、惡性腫瘤、器官移植、長期類固醇治療及及糖尿病等患者，這些都是高危險目標，雖然文獻上也提及與吸入鳥類排泄物灰塵有關，但臨床幾乎鮮少出現這類個案，因此養鴿者或接觸過鴿糞的民眾只需要做好個人防護，並配戴口罩，就無須太過擔心。

發燒不退、頭痛、喘咳應就醫

張為碩提醒，由於隱球菌症的初期表現與感冒十分類似，因此患者常得往返就醫多次，才能找出真正病因，建議平時應均衡飲食、保持運動習慣，以提升免疫力，同時外出時務必多戴口罩，降低傳染風險，若長期發燒不退、頭痛、喘咳等症狀，都應儘速就醫以便盡早找出問題對症下藥。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60212

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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