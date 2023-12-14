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周海媚病逝 「紅斑性狼瘡」常見8大症狀

NOW健康 陳如頤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

「最美周芷若」周海媚，演紅《倚天屠龍記》周芷若一角，深受兩岸三地的影迷所喜愛，然而6日才剛過了57歲生日，12日深夜工作室竟證實猝逝的消息，病逝於北京，死因為紅斑性狼瘡（SLE），享年57歲。據了解，周海媚在26年前，飽受紅斑性狼瘡之苦，期間因血小板低下，以致免疫力變差，容易感染病菌。

紅斑性狼瘡（Systemic lupus erythematosus, SLE）為自體免疫疾病，成因不明，最典型症狀為臉、頸、手臂等處出現紅斑，尤其臉頰兩側出現蝴蝶斑，日曬後，局部泛紅，以及毛髮掉落、關節肌肉疼痛。

全身性紅斑性狼瘡是自體免疫疾病，影響體內的多種器官，除了侵犯人體的關節、肌肉及免疫系統，並會破壞皮膚、腎臟、神經系統、肺臟、心臟及血液相關等器官。健保資料庫分析紅斑性狼瘡門診、住院的患者資料，共病以腎炎為主，其次為骨鬆、中風。臨床統計，死亡率更是一般人的2.6倍。

根據中國醫學大學附設醫院衛教資料中提出，紅斑性狼瘡的症狀表現因人而異，表現十分多樣化，病程也有很大差異，常見8大症狀如下：

1.一般徵象：如胃口不佳、倦怠、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦、口腔潰瘍等。

2.皮膚：有不同的皮膚疹，如雙頰出現蝴蝶斑、身體出現盤狀丘疹，並對光敏感。

3.毛髮：病情活躍時，有些人會出現毛髮脫落之情形，至病情穩定後即可再生長。

4.肌肉骨骼及關節：產生關節肌肉疼痛、發炎、並合併肌腱、韌帶發炎。

5.心、肺臟：心包膜或肋膜發炎、積水等，可發生心悸、呼吸困難等症狀。

6.腎臟：出現腎功能異常、蛋白尿、血尿、細胞圓柱體；在病情嚴重時可引發全身水腫，甚至腎衰竭。

7.腦中樞神經：發生抽搐、頭痛、神經麻痺、或精神異常。

8.血液異常：產生貧血、白血球、淋巴球、或血小板過少。

當以上症狀出現多項時，即應懷疑罹患紅斑性狼瘡。95至98%的病人會出現抗核抗體（Antinuclear antibody, ANA），而且在發病初期即可檢驗出來。在治療上，症狀較輕時，一般使用非類固醇抗發炎劑或奎寧，中重症者則使用類固醇，嚴重者加上免疫抑制藥物治療。而在預防復發方面，以下提供相關注意事項：

1.避免太陽曝曬，使用陽傘或穿戴帽子、長袖衣服等。

2.規律用藥，以減少腎臟負擔，預防感染。

3.均衡飲食，增加抵抗力。

4.如有輕微發燒，關節肌肉酸痛、疲憊乏力等症狀應立即就醫處理。

目前仍無專屬藥物讓紅斑性狼瘡患者得以痊癒，但因診斷技術、治療觀念、藥物發展及整體照護進步，大幅提高存活率，5年存活率超過9成，早期發現、早期治療，才能降低併發症的風險。

【本文授權轉載自NOW健康

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