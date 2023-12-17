心律不整 兒童也會發生 家長須特別留意

兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖為示意圖。（圖：奇美醫學中心兒科部提供）

心律不整不只會發生在成年人身上，兒童也可能發生。最常見的兒童心律不整為心搏過速，家有確診心律不整的兒童，家長往往需要特別留意與照護。

★先天後天 十多種類型

心律不整是心跳異常的一個統稱，正常的心跳速率休息時約為每分鐘60至100下，但在心律不整時，心臟電流傳導系統被各種可能因素擾亂，導致心跳過快、過慢或不規則等情況。

中華民國 心律醫學會醫療政策與媒體公關委員會主任委員暨高雄長庚醫院心臟內科主任陳永隆醫師表示，心律不整涵蓋先天和後天共有十多種類型，兒童心律不整多為先天多了一條不正常電路（少部分人會有多條不正常電路），常以心跳過快表現，可能在受到壓力或刺激下發作；成人心律不整則常見心房顫動，多與年紀大、抽菸喝酒不運動或合併有高血壓、糖尿病、肥胖、睡眠呼吸中止症候群，甚至心衰竭等後天因素有關。

★劇烈運動 也可能誘發

兒童發生心律不整，除了先天電生理傳導系統異常、細胞離子通道病變、先天性心臟病 或心肌病變、自律神經失調等造成，外在如發燒、感染、藥物或電解質不平衡，課業壓力重、劇烈運動等，都可能是誘發因素。陳永隆指出，兒童心律不整導致心跳過快，較常見為心室上頻脈，少部分為心室性頻脈。有些成人的心律不整，也有可能是先天心臟潛在的神經傳導路徑異常，到成年後因壓力大、睡眠不佳、喝咖啡 、茶等才誘發，臨床也有一些病患因某次喝酒就突然引發心律不整。

★供血不足 恐合併頭暈

中華民國心律醫學會秘書長暨三軍總醫院心導管室主任林文裕醫師分析，兒童心律不整比起成人心律不整較少見，通常心跳過快的心律不整會出現心悸、胸悶、呼吸喘或急促，甚至心跳會高達每分鐘180至200下，此時心臟輸送量變少，腦部血液量供給不足，就會合併出現頭暈症狀。如果是嬰幼兒發生心律不整可從食欲變差、活動力變差、呼吸模式異常如腹部用力、呼吸短淺等判斷，應提高警覺。

林文裕進一步指出，如果家中兒童出現陣發性心室上心搏過速，心跳每分鐘高達近200下，家長可採取緊急處理措施，如用冰水敷臉、憋氣等動作，可望能中止心律不整的反應。但仍有部分心律不整屬於病理性，有發生猝死的可能，倘若心跳仍然很快，便應緊急就近送醫幫助緩解。

★冷凍電燒 新式治療法

大部分的心律不整都是屬於良性的，不會有立即的致命風險，有的良性心律不整沒有症狀也不需治療，心搏過速的心律不整可採藥物治療。如果藥物控制不佳、發作頻繁，除有心導管心臟電生理檢查和心律不整導管燒灼手術外，林文裕提到，近幾年小兒心臟科電燒技術進步，已發展出新式冷凍電燒治療方式來阻斷不正常傳導路徑。最大好處是能避免傳統熱能量電燒易傷害到周邊正常組織的後遺症，進而降低嚴重併發症機率。

另外，利用3D立體定位的無輻射電燒也能精準治療心律不整，不需X光機，沒有輻射傷害的副作用。

陳永隆說，至於少數兒童心律不整屬於心跳過慢，例如先天性房室結傳導阻斷，或心律不整需要電擊整流才能救命的案例，則可能必須採取裝置永久性心律調節器或去顫器。但電池壽命約8至12年，就必須更換。另外，有些小小孩由於身高還會成長，有可能要裝置無導線節律器或是由心臟外科醫師裝置心包膜外導線及節律器。

臨床上診斷心律不整，有很多非侵入式的檢查，包括12導程心電圖、可攜帶回家24小時監測的心電圖，以及貼在身體可監測七天心跳的晶片，林文裕建議，一旦兒童確診為心律不整，應避免咖啡、茶等刺激性飲料，注意情緒穩定、生活作息正常、溫差大要注意保暖以及具備緊急處理的知識。

陳永隆則提醒，有些心律不整發作頻率不高，應善用智能手環或手表等穿戴裝置，長期監測心跳速率，最好還能有可以做心電圖紀錄的功能。如果兒童在家靜止時量到每分鐘120、130下、甚至180以上，就要警覺可能有心律不整，盡快就醫由專業醫師評估，進一步確認。

(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=61073)