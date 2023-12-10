背痛動不了 台美研究新型水泥有效治療「壓迫性脊椎骨折」

圖片來源 ／健康醫療網

一位65歲退休女教師突然嚴重背痛，幾乎無法行動！就醫檢查發現是骨質疏鬆導致「壓迫性脊椎骨折」，接受「高黏稠度骨水泥椎體成形術」後，疼痛明顯減輕。台灣長庚醫院骨與美國知名梅約醫學中心團隊研究，證實使用高黏稠度骨水泥，相較於傳統液體狀的骨水泥，其滲漏率降低了一半以上，研究結果登上2021年9月歐洲脊椎醫學會官方期刊（European Spine Journal。

骨質疏鬆症造成的脊椎壓迫性骨折，令患者痛苦不已。長庚醫院骨科 醫療團隊，包括林口骨科部傅再生部長、基隆長庚骨脊椎科林東儀主任、蔡松航醫師、陳韋誠醫師，與美國知名梅約醫學中心團隊共同針對1,280位接受脊椎骨水泥椎體成形術的病患進行滲漏率研究，證實使用高黏稠度骨水泥，相較於傳統液體狀的骨水泥，其滲漏率降低了一半以上，不但手術效果更好，更大幅提升手術安全性，提供病患更好的治療選擇。

傅再生表示，這一結論突顯了高黏稠度骨水泥椎體成形術作為治療壓迫性脊椎骨折的有效性，特別是在台灣這樣高骨質疏鬆風險的地區。

骨質疏鬆 全球第二大重要流行病

林東儀指出，根據世界衛生組織的數據顯示，骨質疏鬆症已被認定為全球第二大的重要流行病，在台灣有高達160萬人患有骨質疏鬆，其中包括95萬名女性。

骨質疏鬆症造成的脊椎壓迫性骨折，會讓患者感到劇烈的背痛及駝背，嚴重困擾日常生活。骨水泥椎體成形術就是在影像導引下，將骨水泥注射灌入損壞的椎體，填充穩固椎體，提供人體支撐，達到快速緩解疼痛，改善患者的生活質量。

▲（左起）基隆長庚醫院骨科部研究團隊蔡松航、林東儀、陳韋誠醫師（基隆長庚醫院提供）右為最後傷口大小（蔡松航醫師提供）。

新式骨水泥 黏稠度高、安全性高

蔡松航說明，骨水泥的成份為甲基丙烯酸甲酯 （Polymethyl methacrylate，PMMA），可塑性高，將其與粉劑和溶劑混合，硬化固定後形狀無法再改變，相當堅固。但傳統的低黏稠骨水泥，呈液體狀，出現滲漏的機率可能高達50％，不過大部份情況下少量滲漏不致造成影響；滲漏嚴重時則有可能壓迫脊髓或其他重要組織器官，引起嚴重的併發症 。

蔡松航解釋，新式骨水泥黏稠度高，質地類似黏土，由於凝固時間較慢，可更均勻推入，不致因壓力而竄流，減少滲漏與併發症的機率。此外，骨水泥在攪拌硬化過程中會釋放熱能，高黏稠度骨水泥所產生的溫度相對較低，較不易傷害組織，安全性高。

骨骼健康 三大保健重點

台灣有許多骨質疏鬆患者，包括有脆弱性骨折的患者，未被診斷、評估或治療。長庚醫院骨科醫師提醒民眾，受到類似的健康問題困擾時，可掌握三大衛教重點：

一、保持健康的骨骼：

適當的鈣質和維生素D攝取，以及定期的運動，對保持健康的骨骼至關重要。請確保飲食和生活方式有助於骨質健康。

二、早期診斷和治療：

如果有骨質疏鬆或壓迫性脊椎骨折的風險因素，及早的診斷和治療是關鍵。定期骨密度檢查和專業醫師的建議，可以幫助您預防和管理這些問題。

三、尋求專業幫助：

如果正在經歷背部疼痛或其他相關症狀，請立即尋求專業醫療團隊的治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60153





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