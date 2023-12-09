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【食力】「喝水都會胖是真的」 腸內菌已決定你是胖子或瘦子

文／編輯部
研究顯示，高脂飲食很可能會造成腸道菌相的失衡，而加劇慢性發炎與肥胖。(美聯社)
研究顯示，高脂飲食很可能會造成腸道菌相的失衡，而加劇慢性發炎與肥胖。(美聯社)

你知道嗎？人體中有約1公斤多的細菌正在腸道裡與宿主共存著，隨著年紀、飲食習慣、代謝、地域、服用抗生素及壓力等多項因素影響，這些菌種也會跟著宿主共同演化，左右著我們的免疫力癌症與精神及神經退化等疾病，甚至還決定了我們每個人的「身材」。

針對腸內細菌與肥胖之間的相關性，2013年8月期《Nature（自然）》雜誌「The gut microbiota and obesity: from correlation to causality（腸道菌相與肥胖的相關性到因果關係）」一文，已將此領域相關的研究結果做出一篇統整性的論述。

首先，研究將剖腹產的小鼠養在無菌的環境之中，一旦灌入腸內菌之後，小鼠體重就增加了60％、對胰島素的敏感程度也有所下降，研究再進一步將無菌鼠分別種入胖或瘦鼠的腸內菌，最後被種入「胖鼠菌」的小鼠，脂肪增加果真比種入「瘦鼠菌」的小鼠還要多。

接下來，研究希望再往前探究是「胖子的飲食習慣」養成了「胖菌」，還是「基因」在作祟，答案是兩者都有份，2016年11月《Nature Microbiology》指出目前已知高脂飼料會造成腸道菌相失衡、引起慢性發炎與肥胖，另外也發現抑制「雙特異性去磷酸酶dusp6基因」表現後的小鼠，不僅吃高脂食品不會變胖，連腸內菌相都能保持恆定，甚至把糞菌移至一般野鼠也能趨緩一般野鼠體重的增加。

研究團隊目前也已提出美國暫時性專利申請，以期未來能夠透過調控雙特異性去磷酸酶dusp6基因的表現來維持穩定的腸道菌叢，以進一步幫助治療肥胖與相關的代謝疾病，研究人員也已掌握培養具抑制肥胖效果腸道菌種的方法，並正篩選菌株中，預計在1～2年內可以完成效果驗證。

腸道菌叢是體重增加或是減少的關鍵之一，一如開頭所說，如果偏食而打亂了腸道菌相平衡，就可能因此加劇影響體重，2013年8月《Nature（自然）》雜誌「Dietary intervention impact on gut microbial gene richness.」一文，便以49位體重過重或肥胖的人為對象，給予低脂、低熱量並富含蛋白質與纖維的飲食，結果發現這樣的飲食確實能改變這群人們的腸道細菌的組成。

儘管現在研究規模都相對較小，但它們確實告訴我們一種可能性：藉由飲食的管理能改善腸道菌叢的豐富度，並降低體重，現在就已經很想立刻吃到瘦子菌的大家，請再多忍耐，在科學家們努力研究的這些年，不如就從攝取到衛福部建議每日攝取膳食纖維量25～35克的標準開始做起吧，以全穀物代替精緻澱粉、蔬果579：小孩每日5份、女生7份、男生9份。

(本文授權轉載自食力)

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