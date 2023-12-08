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治療癌症副作用苦不堪言 中醫「2時機」輔助治療舒緩不適

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

癌症除了西醫治療外，不少民眾也會尋求中醫治療，部分早期癌症病患迷信所謂的中醫秘方及偏方治療，誇大西醫的治療副作用，拒絕手術、放療及化療，而最終賠上了自身生命。

中醫診所戴承杰院長表示，癌症經由診斷後，由專科醫師評估，接受手術、化療、放療及標靶等治療，癌症或癌症治療所引起的副作用包含腸胃不適、掉髮及療程中常出現的口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、體重減輕等不是，都會使患者的生活品質下降、生心理問題增加，甚至無法使用西醫治療完整，而使預後惡化。

目前研究指出，配合中醫醫療對於癌症相關症狀來說是可以緩解的，透過中醫的體質調理，提升患者的生活品質，使病友能進一步協助病友順利完成西醫療程。

輔助有2大時機 讓治療更完整

中醫在癌症輔助的使用時機，以患者整體症狀作為診療。根據西醫目前癌症程度及治療方式，包含期數、正在接受的治療、其他造成的疲倦、腹脹等原因。並搭配中醫的望聞問切，配合中醫輔助治療，以減緩癌症及癌症治療的伴隨症狀，使癌症治療更加完整。可在以下時期建議或考慮使用治療：

．癌症手術切除體裡衰退。

．放、化療、標靶治療等副作用。

不過，戴承杰院長強調，須經由正規西醫治療評估之後，西醫為主，確定部位期別，安排是否手術切除或放療化療或標靶治療，若合併體力差、疲倦、焦慮、腹脹等症狀，佐以中醫輔助，然而，因癌症本身及正在接受的治療方式可能差異頗大，需和中醫師溝通目前治療的情況，判別確認症狀與疾病惡化或復發相關性，則可配合中醫治療。

若在西醫整體治療完畢後，則繼續西醫追蹤，並以中醫治療為主，調理氣血，以降低復發及減緩癌症治療相關症狀為目標。

資料來源：健康醫療網

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