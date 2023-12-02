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痛到無法走路？1招緩解中樞神經引起的慢性疼痛

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

魏小姐年輕時曾因腰椎遭到撞擊，引發劇烈疼痛而開刀治療，沒想到術後兩年卻因手術部位出現神經沾黏，導致下肢從腰椎到小腿整天都在酸麻疼痛中度過，不僅嚴重影響睡眠品質，小腿肌肉還因此萎縮，無法長時間行走與站立。十多年來，王先生跑遍中部各大醫院，中西醫都嘗試過仍束手無策，甚至再次接受手術也不見成效。直到今年初在胸椎植入脊髓神經刺激器後，疼痛與酸麻感才明顯改善，小腿也變得更有力，讓他開心直呼終於不必再忍受疼痛了。

臨床用途廣泛 缺血性疼痛、慢性骨髓炎都有效

負責收治該名患者的台灣中國醫藥大學附設醫院神經外科部神經脊椎外科主任陳德誠醫師表示，「脊髓刺激器」是利用釋放電流來抑制疼痛訊息的傳導，進而達到減輕疼痛的效果。臨床上，雖然脊髓刺激器的使用以「脊髓手術後持續性疼痛」比例佔最大宗，但其實很多疾病都能透過此裝置達到治療效果，像是慢性骨髓炎引起的傷口潰爛，癒合不良需截肢，還有老煙槍常因末梢循環阻塞，引起缺血性疼痛，都可以透過裝脊髓刺激器來擴張血管，預防截肢。

電池續航力達9年 永久植入前需先測試

陳德誠提到，由於脊髓刺激器屬於高端手術，因此必須分成兩個階段進行，起初先在疼痛掌管部位植入電晶片測試，確認患者能承受電流產生的酥麻感及止痛效果後，第二步才會做永久性電池植入。他曾遇過病人雖然止痛有感，卻不適應電流產生的酥麻感，「這種患者就不適合做永久植入」。一般而言，電池會植入在肚皮下方，可重複充電使用，平均續航力約九年左右，即使必須進行MRI檢查也不受影響。

治療後仍無法緩解？別輕忽疼痛警訊

陳德誠強調，一般民眾碰到急性疼痛時都會立即處理，卻時常忽略「慢性疼痛」發出的警訊，甚至還有不少人會將長期以來的疼痛視為理所當然，以為習慣就好，導致身體有問題卻不自知，拖很久才去檢查。他提醒民眾，一旦疼痛持續超過三個月，治療後仍未獲緩解，就屬於「慢性疼痛」，應立即尋求專業醫師診治，以免疼痛拖久了變成慢性神經病變，得不償失。

【本文授權轉載自：痛到無法走路？一招緩解中樞神經引起的慢性疼痛！

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