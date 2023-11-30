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「最接近天堂的食物」吃下肚10分鐘內全身發麻 嚴重恐致死

連慧婷 報導
（圖：NOW健康提供）
（圖：NOW健康提供）

台灣食藥署資料顯示，2020年河豚中毒2件4人送醫，加上最近南投1死8住院，近3年多來，造成1死12人住院，而關於南投河豚中毒案，副署長林金富表示，已收到生魚片樣品，檢驗報告出爐，將透過DNA檢測，判別是哪種河豚，另檢驗屬於哪種河豚毒素，此外，他也提醒，河豚種類繁多，光靠肉眼不易辨識，民眾請勿捕捉及食用河豚，以降低中毒風險，另建議餐飲業者不要供應河豚，避免消費者誤食。

河豚毒素烹煮也難去毒素 食用後嚴重恐致死

河豚毒素屬於神經毒素，主要存在於河豚的卵巢、肝臟、腸道、皮膚，甚至是肌肉組織中，毒性約為氰化鈉1000倍以上，即使加熱煮熟，仍無法將毒素破壞，目前也無解毒劑。一旦吃到河豚毒素，10至45分鐘內就會產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時則可能導致死亡，死亡率約為61%。

林金富提醒，河豚被稱為「最接近天堂的食物」，但民眾仍應有風險概念。

▲致命的美味「河豚」內含的毒素約為氰化鉀的1000倍以上，常見症狀與預防方式如上。（圖:食藥署提供）

連毒物專家也不敢吃河豚？

招名威在粉專《招名威教授 毒理威廉》貼文中表示，日本美食多，唯獨河豚料理是一直讓他望之卻步的美食。他說，河豚毒素是名為「Tetrodotoxin」的化合物，而非網傳的氰化鈉，此種化合物不僅結構複雜，毒性也非常強，大多存在河豚的卵巢、肝臟、消化系統及皮膚等，有些種類的河豚肉也含有此成分。

招名威表示，大家都知道吃未處理乾淨的河豚會中毒，但往往還是會發生，原因有三。第一，過往發生的河豚毒素中毒案件，大多都是因不明瞭自己吃的是河豚，還是吃到其他非河豚卻含有河豚毒素的水產品，如蝦虎、貝類、螺類及不知名魚種而中毒。

台灣產河豚種類約30餘種，以肝臟及卵巢毒性最高，部分河豚肌肉雖無毒，但其內臟部位可能有毒，在料理時毒素恐汙染魚肉。第三，則是加工業者缺乏對魚種的辨識能力，誤把台灣產河豚製成「香魚片」，常引發食物中毒。

肌肉 黴漿菌 日本

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