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中國「7病毒」一次流行 農曆年恐攀上高峰

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

中國北方爆發多種呼吸道病毒，造成醫院壅塞、急診爆滿。台衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞警示，根據中國衛健委記者會所提供資料，此波流行病毒包括流感、鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒等7種病毒，中國醫療量能吃緊。

不只小孩 全年齡都遭殃

羅一鈞表示，依中國衛生單位公布資訊顯示，不同年齡層分布不同病原體，兒童間以黴漿菌為主，成人需注意流感及新冠。這次公布7種病原體顯示為多原因、多年齡層、多病原體的流行疫情，且隨著氣溫逐漸下降，預估中國整體流行疫情到過年會持續上升處於高峰。

1至4歲幼童：主要感染流感、鼻病毒。

5至14歲孩童：流感、黴漿菌、腺病毒。

15至59歲民眾：流感、鼻病毒、新冠病毒。

60歲以上長者：流感、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒（非新冠）。

羅一鈞表示，現階段黴漿菌疫情仍以兒童為多，成人則不能忽略流感、新冠病原體可能造成的疫情，呼籲民眾注意其他病原體感染可能性。

由於目前中國醫療量能吃緊，各地醫療院所出現「掛號難、就診慢」狀況，台疾管署呼籲年長者、幼兒等免疫力較弱者，非必要勿前往中國，以免生病不易在當地就醫，病情有所延誤。如必要前往，強烈建議一定要打過流感和新冠疫苗再前往，在當地也應勤洗手、戴口罩，避免感染。

3類人 須防範呼吸道傳染病

羅一鈞也提醒，國內有3類人得特別防範呼吸道傳染病，包括65歲以上長者、慢性病、以及幼兒。建議民眾到中國前可接種新冠XBB與流感疫苗；在當地務必勤洗手戴口罩。返國若有發燒或急性呼吸道症狀應主動告知旅遊史、接處史等相關資訊，以供醫師及時診斷和通報。另也建議免疫脆弱族群若要前往中國，先把流感、新冠疫苗打好，增加保護力。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60042

流感疫苗 疫情 口罩

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