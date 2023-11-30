七旬翁腸胃道大出血險喪命 竟是1個月前誤食這物惹禍

（圖：健康醫療網提供）

台一名72歲男士阿財，2022年9月時因發燒、背痛、右上腹痛由救護車送至急診就醫，因血壓 只有81/65mmHg、心跳每分鐘為95次。急診醫師緊急影像學檢查發現，阿財疑似主動脈瘤破裂，進一步詢問才發現恐是因一個月前誤食魚刺，造成「主動脈－食道廔管併降主動脈感染性假性動脈瘤」破裂使腸胃道大量出血，經過緊急手術後才撿回一命。

「主動脈－食道廔管」罕見又致命

奇美醫院心臟血管外科主治醫師吳依璇指出，食道就在主動脈的前方，食道的嚴重穿刺傷恐導致主動脈的高壓血液透過相連接之廔管(傷口)全往食道灌注，若未及時治療，恐造成大吐血、膿胸、敗血性休克等情況。

主動脈－食道廔管是一種危及生命的急症，更是誤食異物後死亡率最高的狀況，是一種非常罕見但致命的疾病，必須早期警覺並及時治療。根據國外醫學 文獻統計顯示，主動脈－食道廔管致死率極高，即使經多次手術，也只有六成的病人能存活出院，四成的病人存活滿一年。

三階段手術搶救生命

吳依璇說明，在過去的十多年間，拜新科技「主動脈內覆膜支架置放手術」之賜，愈來愈多主動脈破裂的病危病人得以迅速接受手術後挽回生命，再加上主動脈內覆膜支架置放手術傷口很小，以致傳統開胸或開腹進行主動脈手術已經較不成主流．但是像阿財的情況，就需要併用兩種手術方式，經過三階段手術才得以救命。

應儘速就醫、切勿催吐或採用偏方

吳依璇提醒，主動脈－食道廔管，會造成主動脈破裂大出血，進而導致死亡。民眾如有誤食異物的情況，千萬不要嘗試大口吞飯、喝醋、以手指催吐或採用偏方，恐讓異物愈卡愈深，反而加重病情造成二次傷害。

資料來源：健康醫療網

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