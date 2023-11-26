失智症飲食預防效果有限 醫師教如何延緩退化

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72歲的簡奶奶因腿部痼疾，不常出門社交或運動，但最近家人發現簡奶奶時而脾氣不好，時而陷入憂鬱情緒中，生活中還出現許多妄想行為，由家人帶至身心醫學 科就診，經醫師問診、抽血及神經學檢查後，診斷簡奶奶有輕度神經認知障礙症(退化性失智症)，幸好此階段能藉著調整作息及生活習慣來延緩退化速度。

神經認知障礙症 常見這些症狀

台灣中榮嘉義分院身心醫學科醫師王登五表示，根據統計數據，65歲以上老年人約5%患有失智症，失智症近期更名為「神經認知障礙症」。神經認知障礙症是一種退化性的疾病，主要影響了大腦功能，特別是記憶、學習、思考和判斷能力等認知功能，初期症狀可能很輕微，例如：忘記鑰匙放在哪裡、忘記跟別人約定的時間等，然而隨著病情的惡化，患者可能會漸漸忘記更重要的事情，如：自己現在的身分、熟人的名字，或者如何完成基本的日常任務等。

AD-8極早期失智症篩檢 量表 自測風險

因此，王登五呼籲65歲以上長者，可透過「AD-8 極早期失智症篩檢量表」進行初步篩檢，若檢測得分小於2，表示目前沒有明顯失智症狀，建議每年都進行至少1次篩檢追蹤；若得分在2以上，或日常生活中出現對於發生過的事完全忘記、表達或理解能力明顯變差、情緒持續低落、性情改變或失去原有興趣，對空間時間混淆不清等症狀，建議至身心科進一步檢查，早期發現治療，以有效降低失智程度並延緩症狀惡化。

養成健康生活方式 出現症狀可至這些科別評估

王登五提醒，根據目前的研究證據，維他命B、E、銀杏及不飽和脂肪酸等補充品對於預防失智症效果相當有限，選擇健康的生活方式，包括良好的飲食、運動、保持身體健康等，才是預防失智症最有效的方法，如果家中長輩有任何疑問或需進一步資訊，建議諮詢身心科或神經內科，透由醫療專業評估為個別情況制定合適的預防措施或改善對策。

資料來源：失智症更名「神經認知障礙症」！飲食預防效果有限 醫教你如何延緩

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