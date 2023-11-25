臉長病毒疣易傳染 避免手摸接觸

病毒疣大多只感染表皮、不會進入體內，但「很容易傳染給別人」。（Getty Images）

出門在外手部清潔千萬別懈怠，亂摸臉部恐長「疣」，還可能傳染給身邊親朋好友。醫師表示，臨床有一名58歲男性兩周前臉上開始出現「淡褐色突起物」，但突起速度驚人以為是腫瘤 ，讓他趕緊到醫院就診，診斷後原來是病毒疣，而妻子也被感染。

淡褐色突起物 誤認腫瘤

台灣書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，臉部疣是病毒疣的一種，病毒疣是人類乳突病毒感染所造成，不同血清型的人類乳突病毒表現出不同型態的皮膚疣，例如：臉部疣、尋常疣、足部疣、扁平疣等等。通常經由接觸傳染，因此勤洗手避免觸摸臉部是相當重要的預防。

治療後 容易在原處復發

臉部疣的案例其實並不少見，黃季怡說，另一名45歲女性長年於海外工作，數月前於右臉頰發現一苔癬狀凸起物，因其逐漸長大，於當地就醫治療，症狀短暫改善，治療後二周又於原處復發，更逐漸變大，趁著工作調派回台時就診，便是臉部疣反覆感染。

黃季怡指出，人類乳突病毒有130多種病毒株，各自有不同的表現樣態，臉部疣發生於臉部，外觀常呈現絲狀或苔癬狀等；尋常疣外觀為往外凸起的棕色、粗糙角化的顆粒或斑塊；足部疣出現在腳底，當病灶長太大時可能會疼痛紅腫，造成行走不適；扁平疣突起面較平滑、扁平，呈粉膚色，常出現在前額、臉部、前臂和小腿，很常被忽略而延誤治療，甚至誤以為是老人斑。

黃季怡表示，病毒疣是經接觸傳染而來，主要是人與環境、人與人接觸時，病毒接觸感染到皮膚表皮，若自己容易長疣，便是病毒在身體皮膚抵抗力弱的時候趁虛而入，但一般人的免疫力其實能夠正常抵禦。

臉部疣治療最怕留疤，黃季怡指出，目前有四種治療方式，第一是冷凍治療，也是目前門診最常見的方式，用極低溫 的液態氮來破壞表皮，去除病毒疣；第二種為電燒或直接切除手術，但需要局部麻醉；第三種，局部居家水楊酸（Salicylic acid）、門診三氯醋酸（TCA）或免疫調節藥物治療；最後則為雷射治療。若要不留疤，治療時間就會相對久，或是費用相對高。

4治療方式 一不二要

要預防病毒疣，黃季怡提醒「一不二要」，不刻意抓病毒疣、要保持皮膚的完整性、要減少公共感染的機會。若不小心接觸到疣的病灶，儘速洗手以防傳染到身體他處或傳染給他人；保持皮膚的完整性，合併有濕疹、汗皰疹、香港腳、富貴手、皮膚乾燥龜裂者，容易有脫屑小破皮，讓病毒透過小傷口伺機而入。更要減少公共感染的機會，容易反覆感染病毒疣的人，去游泳池、溫泉、健身 房等公共場所，盡量自備拖鞋，避免赤腳直接暴露在公共環境中或共用鞋子、毛巾等物品，手腳接觸公共場所或公共設施之後要用肥皂或洗手乳搓揉清洗。