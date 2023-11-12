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子宮頸癌「高風險群」是她們 30歲後必做1檢查

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

金鐘導演陳慧翎、前世界小姐阿瑪絲及香港天后梅艷芳均因子宮頸癌而病逝。

台灣樂生療養院家醫科主任郭紋翠表示，子宮頸癌是婦女常見的癌症，絕大部分的子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所引起，雖然感染HPV後，身體多半能自行清除，但仍有少部分持續感染者，於日後發生子宮頸癌前病變，甚至子宮頸癌。

抹片檢查及早發現 2成會出現假陰性

抹片檢查是一種早期發現子宮頸病變而能早期治療的方法，但無法預防疾病的發生。而子宮頸細胞病變的發現主要靠子宮頸的細胞抹片，95％子宮頸癌患者5年內沒做過子宮頸抹片，而約有20％是假陰性（含癌前病變），亦即部份子宮頸病變患者雖然每年做抹片，卻無法早期發現。郭紋翠醫師解釋，30歲以上婦女最好每年一次子宮頸抹片，主要是檢查子宮頸上皮細胞是否有癌病變；檢查出陰性，僅代表取樣位置的細胞未發生病變，如果擔心，可以透過自費的人類乳突病毒篩檢，確認子宮頸的上皮細胞是否有HPV病毒存在。

抹片檢查報告分四級 第四級應進一步檢查

郭紋翠醫師強調，雖然子宮頸抹片在子宮頸癌的篩檢表現仍待提升，但仍是目前公認最經濟且有效的防癌方法之一。此外，很多女性害怕看到紅字報告，其實抹片檢查報告分為四級，而第二級的紅字只是代表子宮頸有發炎現象，並非癌前病變，不必恐慌，只要請醫師做檢查治療即可；但若是第四級以上就要注意，表示有輕度病變或不典型的鱗狀上皮細胞變化，應進一步以陰道鏡及HPV篩檢確認。

這些人應特別注意 停經、無性生活也需當心

郭紋翠醫師強調，6分鐘護一生不應只是口號，而是行動，有性經驗的婦女，尤其是早婚、子女多及多位性伴侶者，與曾有性傳染病史、HPV感染及抽菸或免疫系統缺陷者（如愛滋病患者或帶原者）都是子宮頸癌風險群，另外，停經婦女或很久沒有性生活，也有可能罹患子宮頸癌，因為感染HPV後需要10～20年才會進展為子宮頸癌，亦不能輕忽。因此除了接受HPV疫苗接種及定期子宮頸抹片檢查外，仍需維持全程安全性行為及正確使用保險套，才能提供完整的保護。

資料來源：健康醫療網

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