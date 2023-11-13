子宮頸癌年輕化 提早預防5要點

子宮頸癌已開始出現年輕化趨勢，醫師表示，做好子宮頸抹片檢查、定期追蹤很重要；圖為示意圖。（Getty Images）

子宮頸癌是困擾女性的重要疾病，婦癌醫師表示，子宮頸癌已開始出現年輕化趨勢，做好子宮頸抹片檢查、定期追蹤至關重要，同時增加篩選原位癌和早期癌的比率，因為原位癌和早期癌的治癒率都幾近百分之百，如此便可以大幅下降子宮頸癌的死亡率。

近年來各界積極預防子宮頸癌，台灣馬偕醫院婦癌科主任張志隆表示，子宮頸癌99%是HPV病毒引起，因疫苗 、抹片檢查推動，子宮頸癌早期患者確實有減少，但第三、第四期患者並沒有明顯降低，仍有部分民眾「始終不願意篩檢 」，因此子宮頸癌預防確實已遇上瓶頸。

張志隆表示，子宮頸癌是相當特殊的癌症 ，屬於病毒感染引起，感染後大多「無症狀」，無法知道HPV病毒何時會開始作怪，也因此許多民眾保持僥倖心態「覺得自己應該不會有事」。

以台灣為例，「目前罹患子宮頸癌患者，多半認為自己不是高危險群，長年沒有進行子宮頸抹片檢查。」知名婦產科醫師、台北秀傳醫院院長鄭丞傑指出，台灣女性每年進行抹片檢查者，約占女性人口的三至四成，三年才進行一次抹片檢查者，高達五至六成，無疑增加罹癌風險。

「子宮頸癌近年有年輕化趨勢。」張志隆指出，子宮頸癌過去是年紀較大後會罹患的疾病，雖然推動國中女生公費疫苗，但推動時間尚短，得等十幾二十年後才能看出整體預防成效。

鄭丞傑提醒，子宮頸癌早期發現、治療，第一期5年存活率可高達95%，第二期為70%、第三期60%、第四期存活率僅剩20%；子宮頸癌5五大防治重點，定期進行子宮頸抹片檢查、接種子宮頸癌疫苗、進行人類乳突病毒篩檢、性行為時男性全程使用保險套、不隨意服用偏方。