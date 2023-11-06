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「2常見慢性病」控制不佳變心臟衰竭 醫揪背後主因

健康醫療網／記者王冠廷報導
三高（高血壓、高血糖、高血脂）病人屬於心臟衰竭的高危險族群。(取材自健康醫療網)
三高（高血壓、高血糖、高血脂）病人屬於心臟衰竭的高危險族群。(取材自健康醫療網)

60歲的中國台商林先生，20幾歲時就檢查出有高血壓，林先生在台灣都是到專科診所就醫拿藥控制高血壓，到中國工作了10多年後，被診斷出罹患糖尿病，但病情在當地醫療院所拿藥控制得並不理想，整個人又累又喘，總覺得心臟有一股無力感，考慮後決定趕快到台灣做進一步檢查。

體內腫瘤影響代謝

台灣大里仁愛醫院心臟內科黃民評醫師經診斷，林先生是心臟衰竭，由於林先生年紀輕輕就有高血壓，黃民評醫師研判「可能有其他問題」，進一步安排抽血結果有低血鉀情形，接著進行電腦斷層檢查，竟然在腎上腺發現一顆腫瘤，這是由腎上腺分泌的荷爾蒙所形成的腫瘤，除了會造成高血壓影響心臟功能之外，還會干擾體內代謝導致胰島素的阻抗變強，因此讓林先生的血糖變得難以控制，心臟長期以來經歷如此折磨就變成了心臟衰竭。

心臟衰竭 三高是高危險族群

黃民評醫師指出，如果發生心臟衰竭時，會降低血液的供應量，即引發包括：疲倦、喘及下肢水腫等症狀，當心臟衰竭更嚴重時，甚至會導致呼吸衰竭以及急性腎臟損傷等情形。

黃民評醫師說，三高（高血壓、高血糖、高血脂）病人屬於心臟衰竭的高危險族群，家中休息時測量血壓收縮壓超過130，或者是舒張壓超過80毫米水銀汞柱，就要小心高血壓。一般人的血壓大約從40歲起可能就會慢慢變高，建議應該定期量血壓和體重。假如年輕時即有高血壓，更要提高警覺是否是其他原因造成的續發性高血壓，例如腎臟疾病、內分泌腫瘤及睡眠呼吸中止症等。

注意飲食攝取均衡 適當運動不可少

黃民評醫師提醒，心臟衰竭的病人要注意飲食營養攝取均衡，建議可採取少糖、少油、少鹽、少吃加工肉類品、多吃蔬菜，而且攝取適當水份和鹽份的原則。另外，病人亦需要做適當的運動，定期回診追蹤病情，遵照醫囑吃藥，隨時注意身體狀況，確保自身健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59796

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

高血壓 中風 腫瘤

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