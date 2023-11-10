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三高群族 當心「耳中風」

黃寅
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣，透過音叉檢查患者聽力受損狀況。示意圖。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣，透過音叉檢查患者聽力受損狀況。示意圖。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

婦人日前在睡夢中被搖醒，發現錯過上課時間，以為忘了設鬧鐘，還有一名男性右耳突然聽不到手機對話，以為是手機故障，醫師診斷後發現他們都是單側聽力突然喪失，又伴隨嗡嗡耳鳴聲等症狀，確診為「突發性耳聾」(俗稱耳中風)，所幸經安排住院用藥及高壓氧治療後，終算恢復了聽力，避免終生聽損。

突發性且無預警

台灣亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣說，突發性耳聾跟顏面神經麻痺十分類似，多屬於突發性且無預警的疾病，造成原因主要以內耳血液循環不良或病毒感染為主，其他原因則包括聽神經瘤、內耳內淋巴囊水腫以及自體免疫疾病等，病患多半可透過口服或注射類固醇及高壓氧治療等方式治療改善病情。

他說，由於內耳血液循環有一段沒有側支血管支援，一旦因故阻塞，導致血液斷流，就會造成突發性耳聾，也就是俗稱「耳中風」。這類患者以三高族群最為常見，至於病毒感染則多半與太勞累、生活作息不正常、感冒等因素相關，連帶造成人體自體免疫能力下滑，突發性耳聾的風險也隨之升高。

以上述兩患者為例，婦人因習慣側睡，因此左耳沒有聽到鬧鐘聲，等到被孩子搖醒時，才驚覺已錯過上課時間，另名男性則是以為手機故障，不斷左右耳交互測試手機聲音後，才驚覺「可能是我自己有問題」連忙到醫院求診。

可以高壓氧治療

經檢查，兩人的聽力都從正常值0至25分貝之間，惡化到超過80分貝，屬於重度聽力損失等級，經住院觀察並注射類固醇藥物，經過密集持續治療10次高壓氧治療後，聽力已經進步到30分貝。

醫療團隊以高壓氧治療患者聽力喪失症狀。示意圖。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）
醫療團隊以高壓氧治療患者聽力喪失症狀。示意圖。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

田輝勣說，高壓氧治療是讓患者吸入100%純氧，以增加血液中的氧含量，藉以增加血氧濃度提昇組織內含氧量，使紅血球含氧量達飽和，更能增加溶解於血漿中的氧氣，促進血管新生、活化受損部位組織，對於突發性耳聾的患者而言是治療一大利器。

他說，民眾如果突然出現單側聽力聽不見，或者突發性耳鳴、頭暈等症狀，務必盡速就醫。因為越早治療，復原效果越佳，否則可能會造成終生聽損。此外也要積極控制血壓、血糖、血脂，調整生活作息、減緩壓力，尤其目前正是秋冬季節，各種病毒盛行，應留意復發風險。

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