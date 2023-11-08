打球突然軟腳… 僵直性脊椎炎 注意5症狀

僵直性脊椎炎5大常見症狀，包括腰部或背痛晨間僵硬超過30分鐘、背痛會在活動後減緩等。（圖：風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟提供）

年輕人關節 疼痛超過兩周，可能不是運動傷害。39歲小諺（化名），年輕時打籃球突然「軟腳」，整個人幾乎跪了下去，原以為是筋骨拉傷，隨後常感到髖關節莫名疼痛、活動度受限，經過多年後才確診為僵直性脊椎炎。

小諺讀大學時就醫，醫師對他說，僵直性脊椎炎無藥可治，「平時要抬頭挺胸，如果脊椎沾黏後，體態才會好看」，讓小諺失去治療的希望。

僵直性脊椎炎是種自體免疫疾病，主要影響脊椎關節，長期發炎會使脊椎沾黏與融合，活動力變差。大部分病友具有HLA-B27基因，且有家族病史者的發病機率更高。

風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟執行長、輔仁大學附設醫院風濕免疫科主任蔡長祐表示，因發炎性細胞激素主要在晚上分泌，經過一整夜的醞釀，導致僵直性脊椎炎病友的晨僵與疼痛症狀特別明顯；早上睡醒時，抑制發炎激素的腎上腺皮質素開始分泌，因此不適感也逐漸消退。

僵直性脊椎炎5大常見症狀：

1. 腰部或背痛晨間僵硬超過30分鐘

2.背痛會在活動後減緩

3. 半夜常因背痛而痛醒

4. 交替性臀部或髖關節疼痛

5. 下肢疼痛等。

其中，門診病人較常反應的是晨僵與睡到半夜痛醒。

「僵直性脊椎炎病友初期常將關節疼痛誤認為運動傷害。」蔡長祐觀察，僵直性脊椎炎以年輕男性為主，因忙於學業或工作常不就醫，自行買止痛藥等，至今仍有不少患者拖了一年以上才正確診斷，甚至拖好幾年的都有。呼籲關節疼痛超過2周、或持續3個月以上有晨僵、背痛，應盡快到過敏 風濕免疫科檢查與治療。

台北榮總過敏免疫風濕科主治醫師周昌德說，僵直性脊椎炎延誤治療或長期控制不佳，容易造成疼痛與脊椎僵硬，並導致脊椎沾黏，影響身體姿勢、睡眠與生活品質，產生虹彩炎、乾癬、骨質疏鬆、心血管疾病、發炎性腸道疾病等共病的風險也比一般人更高。

周昌德表示，僵直性脊椎炎容易併發心肌梗塞，家族中就有堂表哥患有僵直性脊椎炎，卻自認可以忍痛，不願意服藥，但脊椎過度沾黏，更引發心肌梗塞，並置放兩支心血管支架才挽回一命，建議患者應及早確診、治療。

僵直性脊椎炎5大常見共病：虹彩炎、乾癬、發炎性腸道疾病、骨鬆、心血管疾病。（圖：風濕病基金會台灣抗風濕病聯盟提供）

僵直性脊椎炎雖無法根治，但健保 已給付多種藥物，包括疾病調節抗風濕藥物、非類固醇消炎藥、生物製劑與今年4月健保首度給付的口服標靶小分子藥物，都有助病友達到止痛降發炎、保持脊椎活動範圍及功能、預防併發症發生的3大目標。除藥物治療，不要抽菸，養成游泳、有氧運動等運動習慣，也有助於控制病情。

小諺說，早期罹患僵直性脊椎炎時，只要關節痛就請中醫「喬一下」，直到中醫師擔心關節活動度變差、不敢幫忙推拿，十多年前才改到風濕免疫科就醫，目前使用口服標靶小分子藥物，減輕疼痛與發炎症狀。

周昌德呼籲，僵直性脊椎炎病友，無論是剛確診或正在接受治療，如有疾病控制不佳，應與醫師充分溝通，依據個人病況與生活習慣擬定治療對策。舉例來說，如果是怕痛、畏懼打針、或因工作經常需要出差，或課業忙碌不便回診，可在醫師評估下優先考慮口服標靶小分子藥物。