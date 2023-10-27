76歲侯孝賢證實罹失智 醫：降失智風險「這處」先檢查

（圖：健康醫療網提供）

76歲的國際名導侯孝賢 傳出正在跟失智症抗爭，其子發聲明證實侯孝賢罹患阿茲海默症。中國醫藥大學附設醫院全方位聽覺健康中心副院長陳光超表示，認知功能急速下降的患者，有近4成都與聽損有關係。一旦聽力受損，失智的風險也隨之提升，呼籲年長者增進社交活動增加腦部刺激，並配戴助聽輔具已減少腦部疲勞，獲得更好的聲音訊號。

「IndieWire」報導，侯孝賢的友人兼影評人湯尼雷恩斯（Tony Rayns）日前指出侯孝賢將退休，且侯孝賢在台北的辦公室已經關閉，員工也都已經離開。侯孝賢的兒子發布聲明表示，侯孝賢診斷出阿茲海默症，雖然籌備中的電影無法繼續執行，但過往作品已在國內外獲得許多肯定，公司持續運行中，也希望各界能給予空間。

耳蝸毛細胞 到50歲僅剩一半

陳光超指出，人出生時共有35000個聽覺毛細胞，每10年會死掉3500個，等到50歲只剩下一半，聽力愈來愈差。根據統計，每多10歲，聽損盛行率就增加1倍；70歲以上的長者，2／3有聽損問題。

聽力損失無聲無息，聽損者常常不自覺地將電視音量調高、或是「雞同鴨講、答非所問」，除了影響聆聽清晰度與溝通效能，隨著時間的推移更會影響到大腦對環境聲音的感知與耐受性。

聽損未矯正 失智找上門

然而，長時間的聽損讓大腦忘記曾經熟悉的環境聲音如冷氣運作聲、鍵盤敲擊聲、切菜聲、高跟鞋走路聲等。約翰霍普金斯大學Frank Lin博士研究指出，聽損者的失智風險會隨程度而增加，使用助聽器的年長族群，認知能力的下降速度可以減緩一半。

輕度聽力損失者（26至40分貝），失智症風險增加1倍。

中度聽損者（41至55分貝），失智風險增加3倍。

聽力嚴重受損者患（56分貝以上），失智症風險高出一般人5倍。

據臨床觀察，認知功能急速下降的患者，有近四成都與聽損有關係。陳光超進一步說明，主要因為腦部功能及結構改變，聽損使得腦部負荷過重與腦部代謝廢物堆積，加速腦部萎縮。聽力一旦受損，大腦得花更多力氣釐清聽到的聲音，造成大腦灰質變薄，負責記憶的前額葉也需要分擔聽覺的任務，腦部負荷不斷加重，就增加了失智的風險，腦部病變就可能導致人與社會脫節。

「腦神經聽力學」聽力問題恐演變大腦問題

聆聽費力度增加

認知負荷增加

社交孤立

認知退化加速

資深聽力師蔡鋕鑫指出，人每天會接收多達50萬個不同的聲音。然而，初次配戴助聽器的民眾中有7成難以適應既有的環境音，進而縮短配戴時間甚至排斥配戴，使得聽損者的失智潛在風險日益增加。4大困擾包括：瞬發大聲聲音、風躁聲、摩擦噪音、短促輕柔聲音。

陳光超最後呼籲民眾每年進行聽力檢查，也可以從日常生活開始觀察，像是講話需不需要更大聲、電視機聲量有沒有調高、增加社交活動與腦部刺激。與聽損長輩溝通時，語速放慢一點、靠近一點說話，必要時可帶長輩進行聽力檢查，配戴助聽器減少腦部疲勞與失智風險。

資料來源：健康醫療網

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