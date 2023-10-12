40多歲男頻繁頭痛、眼睛突又紅 醫師揪出腦內廔管

台中市40多歲江男，右眼紅、眼壓高，頻繁頭痛達3個月，豐原醫院檢查發現，患者為間接型頸動脈海綿竇廔管造成。（衛生福利部豐原醫院提供）

台灣台中市40多歲江男，右眼紅、眼壓高，頻繁頭痛達3個月，診所找不出原因。豐原醫院仔細檢查發現，患者眼壓高、結膜出現螺旋狀血管、右眼球突出，造成右眼球較高、頭部傾向左側、第四對腦神經麻痺等現象，診斷為間接型頸動脈海綿竇廔管造成，立刻轉介神經外科進行數位減像血管造影術(DSA)，術後已獲改善。

豐原醫院眼科醫師呂姿瑢指出，頸動脈海綿竇廔管是頸動脈血管系統與靜脈系統的海綿竇發生不正常的連通，常在頭部外傷患者發生，但少數病患是自發性，通常有高血壓 病史，有時原因不明。

患者的結膜與表層鞏膜血管會形成典型的螺旋狀擴張及充血，是因為高壓力的動脈血進入這些低壓力血管中，造成眼球內外圍及眼肌的血管擴張，嚴重時可抑制眼球血液回流、壓迫眼球及海綿竇內神經，造成青光眼及顱神經麻痺(最常見為第四對顱神經)的現象，進一步可能逆流到腦部皮質靜脈血管中，造成頭痛及腦壓升高。

患者常見症狀有眼靜脈壓力變高，造成眼睛附近的血流回流不良，眼睛結膜紅腫，嚴重者會脈動性眼球突出、視力障礙，最後壓力持續增大，造成後面腦部水腫，甚至出血性腦中風 。

輕微的廔管可以在幾個月內自行恢復，但廔管大到某一個程度會合併明顯症狀，需到院積極治療。

神經外科醫師姚春安進一步表示，頸動脈海綿竇廔管主要治療方式是血管內栓塞治療，可立即改善症狀，目前也有研究指出，加馬刀放射手術治療頸動脈海綿竇廔管的閉塞率高，可保留海綿竇血管結構，同時降低治療併發症 風險，因此，這也是另種治療選擇。