17歲高中生患「男性女乳症」被嘲「C先生」手術找回自信

少男罹患男性女乳症會自信受損（圖片非當事人）。(圖：彰化醫院提供)

台灣一名17歲賴姓高中生 罹患「男性女乳症」，被同學嘲笑擁有C罩杯胸部，取綽號「C先生」可以去當「女優」；另一名32歲陳姓男子也是男性女乳症，即使每天重訓都消不下去，他們求醫後，經過微創手術恢復男性平坦胸部。

賴姓高中生的媽媽告訴醫護人員，兒子一到夏天的體育課就說不舒服要請假，後來才知道她的兒子被嘲笑胸部大「不用隆胸就有女人的胸部」，還被取笑有C罩杯的「C先生」。她見兒子心靈受傷再多安慰也沒用，所以辦理轉學，但擔心到新學校發生同樣的事，就帶兒子求醫。

彰化醫院整形外科醫師呂明川說，男性女乳症很常見，有的不在意，有的在意採取縮胸走路而造成駝背，像賴姓高中生被言語霸凌 ，導致心理受創，怕胸部激凸引起別人異樣眼光，既不願面對人群也不敢游泳和穿淺色衣服。

賴姓高中生和陳姓男子的女乳症都透經抽吸及切除乳腺的微創方式，胸部變得平坦，術後一周胸型美觀，賴姓高中生快樂分享游泳變成他的最愛運動。陳姓男子重訓雖無法立即見效，但很滿意日後可練出胸肌。

呂明川表示說，嬰兒、青少年及老年常因荷爾蒙變化而引發男性女乳症，有部分是藥物或其它疾病引起，青少年成長時期心理較敏感，最容易自信心受損，衝擊社交生活，目前這類手術十分成熟且穩定，微創傷口小、恢復期短，沒有後遺症，因男性女乳症引起的心理問題會透過整形重建形提升自信心。