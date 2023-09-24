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告別濕腋異味…微波熱能止汗術 免開刀不留疤痕

魯永明
許多人有腋下汗臭的困擾，不分男女老少都可能發生，天氣炎熱氣時更明顯；此為示意圖。（本報資料照片）
許多人有腋下汗臭的困擾，不分男女老少都可能發生，天氣炎熱氣時更明顯；此為示意圖。（本報資料照片）

少年「小宇」（化名）剛考上高中第一志願，愁眉不展整天待在家，不和朋友打交道，媽媽發現兒子煩惱來自腋下多汗及異味，帶他到一所醫學美容中心，醫師以先進的miraDry清新微波熱能止汗術徹底改善，治療後「小宇」不再因為多汗異味造成社交障礙，更有自信迎接人生新階段。

40多歲陳姓女子從事業務工作，長期飽受腋下多汗之苦，天熱時，衣服腋下部位經常整片濕透，因此不敢穿淺色衣服，甚至一天洗澡4、5次，唯恐流汗異味讓客戶觀感不佳影響業績。得知醫學美容中心miraDry清新微波熱能止汗術，上午請半天假進行一次療程，術後感受到前所未有清新乾爽，讓她相當滿意，下午帶著輕鬆的心情繼續上班跑業務。

台灣嘉義醫學美容中心主治醫師蔡宜臻說，腋下多汗與異味問題，不分男女老少都可能發生，特別炎熱的天氣時更明顯，往往造成人際互動尷尬。進入青春期後因皮脂腺發育，油脂分泌變旺盛，更容易發生多汗或狐臭問題，許多高中階段孩子有此困擾，卻羞於啟齒延誤就醫，在校可能被排擠孤立。

蔡宜臻指出，治療多汗症及狐臭，分為侵入性手術和非侵入性微波熱能止汗。miraDry清新微波熱能止汗術免開刀，透過微波熱能加熱原理，將熱能集中傳導到大、小汗腺最密集的區域，一次性破壞汗腺，同時改善腋下汗水、異味以及毛髮等三大問題。療程僅需1.5小時，術後恢復期短，不會留下疤痕。

miraDry清新微波熱能止汗術，是唯一獲得美國FDA安全、有效雙認證，長久有效非侵入性腋下止汗療程，術後可以立即投入工作，也可以照常洗澡，沒有照護問題。

終結尷尬濕腋人生，醫學美容中心利用微波熱能止汗術，免開刀破壞汗腺不留疤痕。（圖：...
終結尷尬濕腋人生，醫學美容中心利用微波熱能止汗術，免開刀破壞汗腺不留疤痕。（圖：聖馬爾定醫院提供）

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