近視雷射、白內障術後「乾眼」如何降低併發症？人工淚液怎選擇？

(取材自健康醫療網)

現代人生活幾乎離不開3C產品，乾眼症已成為現代文明病之一。不過除了3C產品使用外，其實接受過近視雷射、白內障手術的患者也是乾眼症高危險群之一。但台灣白內障及屈光手術醫學 會徐旭亮理事提到，許多人忽略術後乾眼症的問題，甚至誤以為視力模糊、眼睛紅癢等是手術失敗造成的。

因此，台灣白內障及屈光手術醫學會舉辦「術後乾眼更eye注意」記者會，邀請身為乾眼症病友的賴品妤立委分享治療經驗，並呼籲民眾若有乾眼問題應尋求專業診斷、治療，人工淚液選擇要注意3大關鍵，而醫學會也預計於今（2023）年底前發布乾眼症治療指引，希望能建立正確的乾眼症治療認知。

術前、術後注意「這些」降低風險

為什麼眼科術後患者更容易有乾眼症呢？徐旭亮理事指出，手術過程中手術能量、儀器等難免會破壞外眼的上皮組織，或是造成眼表神經短暫傷害，使淚液分泌減少、不穩定，導致術後眼睛乾澀狀況。

乾眼症是近視雷射、白內障手術術後常見的併發症 之一，若要降低術後乾眼的發生，徐旭亮理事表示，術前、術後、日常生活保健都有相關的注意事項：

術前「乾眼症評估」

手術前應先由醫師評估，若已是中度以上乾眼，建議先治療到可控制程度後再手術。

術後「留意乾眼症的發生或惡化」

出現溢淚、乾澀、有異物感等症狀要提高警覺，建議進一步諮詢醫師評估治療。若發生乾眼症應諮詢醫師選用合適的人工淚液，避免乾眼症影響術後效果。

日常生活保健

避免過度用眼及使用3C產品、維持正常生活作息、飲食均衡等

而立委賴品妤就分享，自己是在準備做近視雷射前才知道有乾眼症，過去工作長時間坐在電腦前，常常覺得眼睛乾澀、紅眼等，甚至乾到隱形眼鏡眨眼就就掉出來，但都沒有理會，覺得眼睛眨一眨、自己買眼藥水點就好。

許多人應該都和立委賴品妤一樣有過類似的經驗，但乾眼症若長期未處理恐會影響視力，甚至進而對心理、生活、經濟產生影響。立委賴品妤也藉此機會呼籲有相同情況的病友，應尋求專業醫師協助改善乾眼問題。

人工淚液第一線治療 選擇應注意3大關鍵

目前，乾眼症的第一線治療是使用人工淚液，市面上有許多款不同功效的人工淚液，台灣白內障及屈光手術醫學會提醒，民眾在選擇人工淚液時，應注意以下3大關鍵：

主成分：可選擇與眼表面貼合度表現較佳，或點用後可維持較長舒適度的品項。

賦形劑：建議可選擇能有效結合主成分發揮更加療效的品項，如：玻尿酸，通常可有效延長保濕效果，藉以緩解乾眼症狀。

不含防腐劑：含防腐劑的人工淚液長期使用其毒性會累積於眼表細胞，造成角膜不可逆的損傷。若須高頻率使用（1天超過4次），建議選擇不含防腐劑的單支裝人工淚液。

孫啟欽理事長提醒，台灣每年約有9.8%以上的患者在白內障手術後出現乾眼症，近視雷射術後6個月也有約20%的病人有乾眼症顯著惡化的趨勢，民眾若於術後發現乾眼問題，應積極治療、遵照醫囑使用適合自己的人工淚液。

資料來源：健康醫療網

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