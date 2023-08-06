「只盼活到孩子結婚」5旬婦晚期乳癌 積極治療救回一命

(圖:健康醫療網提供)

台灣一位5旬單親媽因家庭債務拚命工作而延誤就醫，確診時已為乳癌4期，不僅兩邊乳房都有癌細胞，而且分別為三陽性與HER2陽性不同亞型，並且已轉移到骨頭與肺部，情況告急、相當棘手，該癌友得知病情眼淚潰堤，只期盼「想看到我的孩子結婚」。恩主公醫院乳房外科主任黃星華率領團隊治療，該癌友也積極配合，如今疾病控制良好，還迎來寶貝孫子。黃星華鼓勵民眾及早檢查、勇於治療，都有機會重返人生。

乳癌年輕化 出現腫塊、異常分泌物是警訊

黃星華表示，近年乳癌年輕化，不少患者30幾歲就罹癌，收治最年輕患者甚至僅26歲。乳癌年輕化因素包括環境變化導致基因突變、不正確的使用含有荷爾蒙的藥物、高糖高膽固醇飲食、抽菸喝酒、晚生或不生育等因素。

建議有乳癌家族史者、長期服用避孕藥、更年期補充過量荷爾蒙、長期生活習慣不正常、初經早、停經晚、未生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、肥胖、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等女性都應特別注意。

他提醒，一旦摸到乳房有腫塊、乳房皮膚色澤暗沉、表皮粗糙如橘皮、乳暈顏色變化、單側乳頭出現顏色異常分泌物、兩側乳房大小差異加劇等，恐為乳癌警訊，建議盡早就醫檢查。

如何揪出乳癌？依不同亞型擬定治療策略

乳房X光攝影

乳房超音波檢查：非侵入性，利用超音波反射篩檢，需搭配醫師觸診或X光攝影，精準度達8成。

乳房核磁共振檢查：目前敏感度最高、精準度佳的檢測 。

穿刺切片檢查：當影像診斷有高度罹患乳癌機率，透過穿刺切片進一步檢測，取出組織做切片化驗，準確度達99％。

現今乳癌治療方式包括手術、化療、放射療法、標靶治療、荷爾蒙療法、免疫治療治療等。

黃星華說明，近年乳癌治療技術發生翻天覆地的變化，早期乳癌以手術為主，近5年隨著分子生物學發展，根據不同亞型擬定治療策略。例如荷爾蒙陽性乳癌可選擇直接動手術，後續以荷爾蒙治療或放療輔助治療；三陰性或標靶陽性乳癌，尤其腫瘤 大於2公分、淋巴結受侵犯，則建議做前導性化療，另加上標靶或免疫治療，縮小腫瘤再開刀，可降低5年疾病復發率、提升存活率。

根據衛福部統計，每36分鐘就有1名女性罹患乳癌 。乳癌發生率高，但只要早期發現，透過正規治療，5年整體存活率可高達9成 。

黃星華擁有逾20年治療乳癌經驗，收治過數百位女性癌友。他表示，現今治療技術與藥物日異月新，癌友保持正常作息、健康飲食，適度運動，都有助於維持體能、應對化療。也呼籲女性及早檢查與治療，別因年輕而忽視乳癌風險，高風險族群於20-23歲即可進行超音波檢查，及早揪出乳癌並治療，預後會比晚期確診來的更佳。

資料來源：健康醫療網

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